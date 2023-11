Chivas: Así fue el emotivo mensaje de Veljko Paunovic a la afición rojiblanca

Chivas está a horas de hacer su presentación en la Liguilla de Apertura 2023, donde buscarán una vez más llegara a la Gran final. No obstante, primero deben de superar a los Pumas en los Cuartos de Final.

El primer partido será esta noche en La Fortaleza, donde el cuadro de Veljko Paunovic confía en sacar un buen resultado que les dé confianza para el domingo y de esta manera amarren su pase a las Semifinales.

Lee también Chivas vs. Pumas, un partido que tiene sabor especial a Clásico

¿Qué mensaje dio Veljko Paunovic?

Previo al partido de Ida de los Cuartos de Final ante Pumas, Veljko Paunovic dio un emotivo mensaje en redes sociales, donde llama a la unidad entre aficionados rojiblancos para alentar al unísono al equipo, ya sea en el estadio o desde sus hogares, en su búsqueda de un nuevo título.

"Queridos 'Chivahermanos': hoy tengo un mensaje muy importante para ustedes. Hemos logrado juntos entrar en la Liguilla y dejar lo más difícil de esta temporada detrás de nosotros. Ahora se viene lo más bonito, pero también lo más desafiante, y necesitamos de todos ustedes. Esta Liguilla se juega con el corazón, con emociones. Queremos que sepan que ustedes forman parte de nuestro plan de juego y queremos involucrarlos de la mejor manera posible" comienza el mensaje del serbio, compartido por Chivas en redes sociales.

"Sean uno más, cuando el equipo va a presionar al rival y no le demos tregua en ningún momento. Apoyar cada acción, una barrida, un jugador que gana un balón, una parada del portero, una acción ofensiva, todo hay que apoyarlo con todo el corazón. El gol celebrarlo pero no quedarse ahí, exigir más. Necesitamos marcar muchos goles para pasar eliminatorias. En el futbol puede pasar cualquier cosa, pero lo que no puede pasar es que perdamos la unidad. La unidad que nos ha traído hasta aquí. Hemos pasado por todo, este equipo junto a la afición ha madurado muchísimo" agregó.





¿Dónde ver el Chivas vs Pumas?

TV: Canal 5, Azteca 7, Chivas TV, TUDN, Afizzionados y ViX

Estadio: Akron

Hora: 21:05

Árbitro: Fernando Hernández