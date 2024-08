Hace seis meses, Chivas generó mucho revuelo y debate, ya que decidieron fichar a Cade Cowell, jugador nacido en Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana, lo que lo hacia elegible para poder vestir la playera rojiblanca, aunque no sabía hablar en español.

Y su primer torneo resultó decepcionante. Aunque para el Apertura 2024, se ha convertido en el más determinante del Guadalajara, ya que suma tres goles, lo que lo coloca como el mejor jugador del equipo actualmente.

¿Cade Cowell es seguido de cerca por equipos grandes de Europa?

Hace unos días comenzó a circular el rumor de que Cade Cowell está siendo monitoreado por dos equipos grandes de Europa, aunque de momento no hay nada en concreto alrededor del futbolista norteamericano.

Se trataría del Bayern Múnich y Milan, un par de equipos con una enorme jerarquía en el Viejo Continente. Se sabe que se trata de únicamente un rumor, ya que no existe ninguna oferta formal en las oficinas del Rebaño Sagrado.

No obstante, el reportero de Quiero TV, Ricardo Durán, aseguró que no son sólo tres las escuadras que están interesadas en el Vaquero. Incluso, la tercera opción no suena tan descabellada como las otras, ya que se trata de una institución que ha comprado a varios jugadores procedentes de la Liga MX.

“Se metió un tercero el jueves pasado, que es el PSV y se metió, porque cuando empezaron a alborotar el gallinero los de Cowell, les sugirieron no irse directo a clubes grandes, porque hay muchos que se van y no pasa nada. Fueron y preguntaron al PSV y dijeron que no lo tenían en la mira, pero van a ver cómo se desarrolla. No hay nada con Cade Cowell, no hay ninguna oferta real en este momento. Ninguno de los equipos ha llegado a preguntar concretamente con Guadalajara”, comentó.