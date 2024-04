Parece que Chivas ha retomado el rumbo justo en la parte más importante del Clausura 2024, ya que están apretando fuerte para meterse de manera directa a la Liguilla, luego de sorprender al Monterrey con una victoria en el Gigante de Acero.

No obstante, dentro de las entrañas del Guadalajara hay muchas dudas, una de ellas es por qué José Juan Macías no ha recibido muchos minutos, si al inicio del campeonato era titular indiscutible.

Lee también Estadio Azteca tendría un nuevo problema de cara al Mundial de 2026 ¿dejará de ser una de las sedes?

¿Por qué no juega José Juan Macías en Chivas?

JJ Macías inició el torneo como titular indiscutible de las Chivas. Mucho tuvo que ver la lesión de Ricardo Marín y que no había llegado aún Javier ‘Chicharito’ Hernández. Sin embargo, en la Jornada 3 ante Xolos, José Juan sufrió una lesión que lo alejó varias semanas de las canchas.

No obstante, pese a que ya se ha recuperado, se convirtió en la tercera opción de Fernando Gago en la delantera del Rebaño Sagrado. Y todo se debería a los gustos del entrenador argentino.

Según Jesús Bernal, reportero de ESPN, Macías no ha recibido muchas oportunidades de parte de Gago por decisión técnica, ya que no le agradan los atacantes estáticos, sino que jueguen y hagan jugar a sus compañeros.

“Si alguien la ha pasado mal en Chivas en el último año y medio y ahora que está bien no se ha podido afianzar es José Juan Macías. Al inicio del torneo le dieron muchos minutos, pero en realidad jugaba porque no había otro nueve, no estaba Chícharo, no estaba Ricardo Marín y la Hormiga (González) acababa de debutar, por eso es que le dieron la oportunidad.

“Muchos se preguntan por qué y la respuesta es porque no te aporta en la construcción y generación de juego, lo que sí ha aportado Ricardo Marín. Está claro que hoy, la opción tres del ataque de Chivas es Macías, Marín y Chícharo están por encima”, comentó.