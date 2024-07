Luego de que el técnico del Pachuca Guillermo Almada confirmará que el jugador mexicano Eduardo la Chofis López no entraba en planes para la siguiente campaña por situaciones extra-cancha, el atacante ahora se encuentra sin equipo, incluso no ha tocado las puertas de equipos de la Liga de Expansión y uno al parecer le dio un rotundo no.

¿Qué equipo de la Liga de Expansión le dijo no a la Chofis López?

La situación por la cual salió de los Tuzos, equipo con el cual consiguió un campeonato se debe a que se encontraba pasado de peso, por lo cual el equipo hidalguense decidió no mantenerlo dentro de la plantilla.

José Luis Higuera quien fuera CEO en el grupo Omnilife y quien conoció al jugador en su etapa en Chivas, donde también tenía algunos problemas de sobrepeso, fue cuestionado si el jugador oriundo de Torreón entraría en planes del Atlético de Morelia, a lo cual el ahora presidente del equipo purépecha respondió en sus redes sociales con un rotundo no.

La respuesta del directivo fue algo inesperada; “Nombre!!! Acá gorditos no”.

Nombre!!! Acá gorditos no https://t.co/pHb9iAyL9r — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) July 19, 2024

La Chofis ha tenido dentro de su carrera diferentes polémicas, en Chivas apuntaba a ser una figura, pero la situación de sobrepeso fue algo que lo mermo, mandando al jugador a la MLS de los Estados Unidos con los Earthquakes y en el 2022 fue contratado con el Pachuca, equipo con el cual volvió a demostrar su nivel y fue factor para el campeonato del Clausura 2024.-