América parece que tiene servida la mesa para lograr el bicampeonato ante Cruz Azul este domingo en el Estadio Azteca. Luego del epate a un gol por bando en la Ida, parece que la localía podría ser factor importante en el resultado.

Sin embargo, para muchos el duelo se debió definir desde el jueves por la niche, tomando en cuentas que las jugadas más claras fueron del lado de las Águilas. Aunado a la polémica arbitral por un supuesto penalti no marcado sobre Henry Martín.

¿Qué dijo el VAR del posible penalti para el América?

A minutos de haber reanudado el segundo tiempo, se dio una jugada que ha sido muy hablada y revisada en todos los espacios deportivos. Un supuesto penalti a favor de las Águilas al minuto 57.

Diego Valdés sacó un centro que parecía que iba a rematar la Bomba a placer, pero Rotondi lo había pisado y empujado, lo que ocasionó que el delantero de los azulcremas cayera al césped.

Sin embargo, la Comisión de Arbitraje reveló los audios sobre dicha jugada, misma que calificaron de futbolera. Además, señalan que el argentino ya iba cayéndose, por lo que sólo toca a Henry sin intención de cometerle falta.

“Déjame checar, no veo nada en el pie. No hay fuerza, se va cayendo Rotondi y únicamente le pone las manos. No impide que Henry remate y ahí es cuando cae.

“No existe ningún pisotón, se va cayendo Rotondi y pone las manos nada más. Dame otra toma que se quejan de algo en el píe. Hay un contacto de futbol que no impide que Henry juegue correctamente el balón, jugada totalmente accidental, es un contacto de futbol que no tiene un impacto”, le dicen a Fernando Hernández desde el VAR.