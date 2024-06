Los cañoneros del Mazatlán FC confirmaron la baja del colombiano Nicolás Benedetti, luego de reportar una lesión en la rodilla derecha durante la pretemporada, no existe tiempo de recuperación, pero esta claro que no comenzará el Apertura 2024.

La directiva del Mazatlán señaló que el jugador de 27 años tiene una lesión Condrial en la rodilla derecha y será necesario recurrir a cirugía y el tiempo de recuperación está sujeto a evolución, pero podría ser más de seis meses.

¿Cuál fue el mensaje de Benedetti?

En su cuenta de Instagram publicó una foto donde sale su rodilla con un emotivo mensaje.

¿Por qué me siguen pasando estas cosas? La verdad no lo sé, después de pasar 8 meses con la ilusión de regresar, de poder estar con mis compañeros, de poder sentir el verde de cada entrenamiento. Hoy de nuevo la vida me golpea, me siento triste y frustrado”, escribió.

A pesar de la lesión Benedetti se siente motivado y espera que su regreso sea lo más pronto; “sería un mentiroso decirles que todo esta bien, han sido unos días difíciles de digerir, sobre todo por la ilusión de estar tan cerca de volver jugar, lo único que me queda es seguir trabajando”.

Nico Benedetti venia de recuperarse después de sufrir una rotura del ligamento cruzado interior durante el mes de octubre del año pasado, marginándolo del Apertura 2023 y Clausura 2024.