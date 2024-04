Luego de la actividad de los equipos mexicanos en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, este fin de semana vuelven las acciones de la Liga MX en su Jornada 15 del torneo de Clausura 2024, donde los duelos estelares serán América contra Toluca y Monterrey ante Tigres.

La pelea por la cima del campeonato está en su punto de ebullición, por lo que el duelo entre las Águilas y los escarlatas será a morir, ya que ambos equipos se encuentran instalados en el primer sitio con 29 unidades. el triunfo de cualquiera de los dos los pondría como líderes en solitario.

El duelo está programado para el sábado 13 de abril a las 19:05 horas y será transmitido por Canal 5 y TUDN.

América viene con la motivación de haber avanzado a la fase Semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf, luego de conseguir una victoria contundente de cinco goles a dos (9-2, en el global) ante el New England Revolution.

Otro que llega a la Fecha 15 en plan grande es el Monterrey, sobre todo después de despachar en Cuartos de la Concachampions al Inter Miami de Lionel Messi tres goles a uno (5-2, en el global), por lo que el ánimo estará tope para los dirigidos por el Tano Ortiz cuando reciban en el BBVA a los Tigres. Este duelo va también por la señal de Canal 5 y TUDN, el próximo sábado 13 de abril a las 21:10 horas.

Además de estos dos duelos, tres más serán transmitidos por televisión abierta: Querétaro vs Mazatlán, Puebla vs Cruz Azul y Pumas vs León.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 15?