Alexis Vega parece que ha renacido futbolísticamente. El atacante del Toluca, que llegó en este periodo de transferencias procedente de Chivas, ya suma cuatro goles enfundado en la camiseta escarlata, y da indicios de volver a ese nivel que lo llevó a la Selección Mexicana y a disputar el Mundial de Qatar 2022.

Ante el buen momento, el debate entre aficionados al futbol se abrió, donde unos aseguraban que la camiseta de Chivas terminó por ser una loza demasiado pesada para cargar, y otra que el ambiente tóxico del Rebaño no permitió ver la mejor versión de Vega en Verde Valle.

¿Qué dijo Alexis Vega sobre su paso por Chivas?

El ariete escarlata, que regresó a donde nació como futbolista profesional, ha asegurado que nunca sintió tanta presión como para que esto le impidiera rendir en Chivas. Además, expresó que siempre buscó dejar lo mejor de sí mientras vestía la camiseta rojiblanca.

"Una cosa que sí me molesta muchísimo, que muchos medios, muchas persona, gente ignorante que no sabe nada de futbol, que dicen que me peso mucho la playera del Guadalajara. Yo en ningún momento me sentí así, siempre di lo máximo en cada partido, en cada entrenamiento. Las personas que saben de futbol saben que no fue así. Me quedo tranquilo, porque durante mi estadía hice todo lo que tenía que hacer, dejé el alma por lo colores. Desafortunadamente me tocó salir un poco mal, pero siempre con la frente en alto, que nunca me guardé nada", expresó Vega en Claro Sports.

Vega, que finalizó en Chivas con la relación completamente rota con la afición debido a sus indisciplinas, recientemente estuvo en el ojo del huracán al asegurar que no le cierra las puertas para vestir la camiseta del América en su carrera.