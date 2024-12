Tras la eliminación de los Tigres por parte del equipo de San Luis en los Cuartos de Final de la Liga MX, el siguiente rival de los potosinos son los Rayados de Monterrey, el entrenador de los albiazules Martín Demichelis mencionó en conferencia de prensa que su homólogo, Veljko Paunovic y los Tigres hayan sido eliminados.

Lee también Atlético de San Luis sabe trabajar en conjunto; aseguró Jürgen Damm

¿Qué dijo Demichelis de la eliminación de Tigres?

En el juego de vuelta que se llevó en la cancha del Estadio Universitario, Tigres tuvo varias oportunidades, pero fueron desaprovechadas a lo cual comentó; “pobre entrenador”.

” Primero no considero a Tigres que haya caído en el exceso de confianza. Yo tuve la posibilidad de ver los dos partidos, me pongo en los pantalones del entrenador de Tigres cuando no se alcanza el objetivo, cuando la institución es importante”.

“Pero su equipo llegó 25 veces entre los partidos, situaciones muy claras, la pelota no entro, no me pregunten por qué, porque no entre ni siquiera en el análisis de su equipo, faltaría más y que permita opinar ya de lo que tenían enfrentado, planificado, ideado y cómo desarrollo”.

¡Rumbo a San Luis!👊🏼🗣️ @VivaAerobus



¡Deja tu mensaje de apoyo al Equipo!💭👇🏼Ⓜ️ pic.twitter.com/R6lgJx7QVK — Rayados (@Rayados) December 3, 2024

“Llegaron 25 veces con facilidad al arco rival y no metieron el gol y el arquero fue figura en los dos partidos, pobre del entrenador, ¿Tiene culpa el entrenador que no haya entrado la pelota cuando el equipo llegó tantísima? ¿Eso es exceso de confianza? Me parece que no desde mi punto de vista”.

Sobre el juego que tendrán contra Atlético de San Luis, señaló que es un equipo peligroso y sobre todo motivado por lo que ha hecho, por lo cual señaló que sus jugadores no caerán en exceso de confianza.

“Nos vamos a encontrar un equipo con muchísima confianza, con muchísima credibilidad, con muchas ganas de afrontar una semifinal. No va ser fácil porque San Luis ya demostró que de local ganó 3-0 y de visitante pudo sacar beneficio a lo que hizo”.