El equipo del Atlético de San Luis se prepara para el primer juego de ida de las semifinales del Apertura 2024, donde recibirán a los Rayados de Monterrey, previo a este encuentro el jugador potosino, Jürgen Damm señaló que buscarán sacar la mayor ventaja posible como lo hicieron con Tigres, además mencionó que el juego colectivo es su principal fortaleza.

¿Qué dijo Jürgen Damm de cara al juego contra Rayados?

“Ha sido un partido recurrente en estas instancias, es la primera vez que nos enfrentamos en semifinales, pero lo tomamos con muchísimo respeto y seriedad, es un equipo poderoso en todas sus líneas, el presupuesto más alto, sabemos que su equipo en cualquier momento un delantero puede sacar diferencia, hay que enfocarnos y ser lo más inteligentes”, detalló.

El jugador mencionó que la principal virtud del San Luis es que juegan en colectivo y todos están en disposición para contribuir al equipo en cualquier rol.

Jurgen Damm lamentándose con el Atlético de San Luis ante Rayados / FOTO: Imago7

“Lo más importante es que aquí no hay ninguna estrella, no hay un jugador que se crea más que el otro, todos somos iguales y eso es importante para el grupo. De mi parte donde me toque estar, la temporada pasada me tocó ser diferencia, si en está me toca serlo, estaré agradecido por confianza”.