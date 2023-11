Recibió a El Universal en su oficina. Muy cordial Rafael Medina aceptó hablar de la trágica final que perdió ante Pumas y en la cual le tocó hacer el último tiro penal, el cual falló y con eso se coronó el equipo de Ciudad Universitaria, dejando a millones de rojiblancos con las ganas de sumar una estrella más.

El “Güero” se abrió de capa, comentó a detalle cómo fue el después de ese penal fallado, porque su vida cambió en muchos aspectos, le costó superar ese momento pero lo logró y eso le ayudó a ser otra persona.

No le echó la culpa al estado de la cancha, dice que estaba en perfecto estado, simplemente le pegó muy abajo y terminó mandando el esférico lejos del arco. Tenía claro a donde lo tiraría, de 20 disparos, metía 18 al costado izquierdo del arquero, arriba de media altura. Estaba seguro de la potencia que debía darle al impacto, la dirección, pero al final todo salió mal y comenzó un calvario en varios aspectos, lo cual ve hasta cierto punto normal, por ser Chivas.

“Fallo el disparo y lo bueno o importante de ese momento, es que viene el equipo y me abraza, el primer si mal no estoy, fue el ‘Maza’ Rodríguez, luego llegó Ramón Morales y todos atrás de él. Me cobijaron, me llevaron al vestidor y camino para allá, te aturdes por el momento, por todo el entorno, por el momento”.

Aceptó que en el momento le costó trabajo entender, asimilar, el golpe fue duro y una vez que lo llevaron al vestidor, es ahí cuando comienza a llegar la realidad de todo lo que se venía por lo mediático que es el Guadalajara.

“Obviamente cuando llegué al vestidor ahí todo cambió, me llegó la realidad, me perdí desde ese momento hasta en el camino al aeropuerto, en el vuelo, la llegada a Guadalajara estaba perdido y cuando llegamos a La Minerva, me acuerdo que estaba llorando, llorando todo el tiempo. Acababa de suceder un evento que me tenía aturdido, no paraba de llorar al ver a toda la gente”.

Medina recuerda como si fuera ayer, el momento que vivió en La Minerva, porque no recuerda un solo reproche, eso le dio de alguna manera ánimo en todos los aspectos y fuerza para entender la situación.

“La gente ahí se portó muy bien, apoyaron de manera importante, el recibimiento fue muy bueno, sentí el apoyo siempre en ese momento, pese a estar todo tan fresco. Ya cuando me fui de Chivas pues me mentaron la madre (sic), pero ya estaba fuera. Fue vital el apoyo de la gente para poder superarlo, mis compañeros que me arroparon y mi familia que nunca me dejó”.

Recuerda que con el pasar de los días, no tenía ánimos de salir a la calle, del entrenamiento a su casa, ni comprar algo a la tienda salía y hasta su hoy esposa, tuvo que invertir el rol, ella iba a visitarlo a su casa.

“Todavía no estaba casado con mi ahora esposa, en cuanto sucedió eso (lo del penal) apenas pude y le marqué, fue una charla rápida porque no quería hablar con nadie, con nadie. No había palabras que me pudieran decir que me cambiara en ese momento. Duré algunas semanas que no quería salir, mi novia iba a la casa a verme, quien quería saber cómo estaba de familia, iban a la casa porque no quería salir a ningún lado. Ya cuando regresamos a los entrenamientos, del trabajo a la casa y listo, hasta que poco a poco fue cambiando todo”.

Lamenta Medina que no falta quien todavía le recuerda ese momento pero en son de burla, que no se detiene la gente para decirle cosas, no hay respeto en ningún sentido y ha tenido que contenerse en ciertas ocasiones de contestar algo, para evitar un momento más desagradable.

“Muchas veces me dijeron cosas, a la fecha aunque ya menos. Todavía años después ha sucedido yo estando con mi esposa, con mis hijos y tienes que aguantarte. Quiero entender que no es gente que le va a Chivas, que le van a otros equipos y solamente buscan molestar. Ya pasaron casi 20 años y si no me quiero acordar, la gente se encarga de recordarlo”.

Terminó diciendo Medina que todo lo vivido le ayudó a madurar en muchos aspectos, como persona, en el trato, a entender ciertas situaciones y si antes era precavido en qué decía sobre cierto problema o tema, ahora se toma más tiempo para decir las palabras adecuadas.

“Todo lo que viví, te habla de lo trascendencia que tiene Chivas, de lo importante que es, de lo mediático de la institución y su gran afición, a la cual le agradezco porque siempre me apoyó en todo momento”.

