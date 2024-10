Después del Clásico Tapatío, donde Chivas cayó ante el Atlas 3-2, muchos pensaban que comenzaría la debacle de los rojiblancos. Ese fue el último partido con Fernando Gago en el banquillo, quien previo a ese encuentro aseguró que no tenía nada con Boca Juniors. Días después, fue desvinculado del club.

Sin embargo, en la reanudación de la Liga MX, el Guadalajara ha sacado el orgullo a flote, ya que en los dos partidos que han jugado bajo el mando de Arturo Ortega, el equipo se ha viso mejor con par de triunfos. Posterior al encuentro frente a Necaxa, Fernando Beltrán mandó un mensaje a Gago.

¿Qué dijo el Nene Beltrán de Fernando Gago?

Pese a que los jugadores de las Chivas se mantuvieron al margen de todo lo que rodeó el tema de Fernando Gago, parece que los triunfos han motivado a la plantilla, quienes han decidido romper el silencio.

Uno de ellos fue el Nene Beltrán, quien le envió un contundente mensaje al estratega argentino, quien decidió tirar el proyecto del Rebaño Sagrado para regresar a su país a comandar a Boca Juniors.

“El equipo se sintió pegado, no nos sentimos valorados. Míranos, creo que fue mejor que se fuera, el equipo se ve bien, se disfruta dentro del campo y vamos bien”, comentó a Telemundo.

FUE MEJOR QUE SE FUERA



Fer Beltrán dice que el siente que no fueron valorados por Fernando Gago 🤯 pic.twitter.com/Z9NNoR21vC — keto (@ketolol_) October 23, 2024

¿Por qué están enojados en Chivas con Fernando Gago?

El mismo Fernando Beltrán habló durante una entrevista vía streaming, donde reveló los verdaderos motivos de la molestia de los futbolistas de Chivas contra Gago. El Nene aseguró que estaba dolidos contra el argentino, ya que en todo momento estuvieron comprometidos con él, pero les pagó con una traición.

“El equipo le respondió en muchas cosas en temas de peso, él era muy estricto con eso, todos se exigieron, nadie se quejaba, todos hacían, tanto los que jugaban como los que no jugaban. De todos los grupos que me habían tocado, nunca se había sentido uno así de entregado al cuerpo técnico. Eso fue lo que más molestó, porque no sentimos que él haya valorado el trabajo que hicimos

“Él había hablado con nosotros antes de irse y nos había dicho: ’no, vamos a ser campeones’”, dijo a Offside Chat.