Si bien, durante el Clásico Tapatío del balompié mexicano, negó un acercamiento, Fernando Gago ya habría conversado con la directiva de Boca Juniors. Y habrían llegado a un acuerdo.

De acuerdo a información de ESPN Argentina, las siguientes horas serán fundamentales para conocer el futuro del actual estratega de Chivas.

"Nuevo contacto entre Boca y Fernando Gago. Se dio la conversación que faltaba. El DT debe salir de Chivas en estas horas para transformarse en el nuevo entrenador de Boca. Se avanza en la llegada. Horas claves", informó el periodista Augusto César.

La reunión habría sido en línea, donde se estableció que su pago sería menor al que recibe en el conjunto rojiblanco de la Liga MX.

Sin embargo, el reporte del periodista César Luis Merlo afirmó que Gago dirigirá el Clásico Nacional amistoso, entre Chivas y América, antes de irse. Este sería su último partido para, posteriormente, decirle el "adiós" al "Rebaño Sagrado".

¿Qué ha dicho Fernando Gago al respecto?

Previo al Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, correspondiente a la onceava fecha del Apertura 2024, Fernando Gago se tomó unos momentos para negar que existan ofertas por parte de Boca Juniors.

“Lo voy a aclarar para serles sincero. Yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún llamado, ni de mi entorno ni nada. No sé de dónde salen estas informaciones… Para mí fue muy tranquila la semana de trabajo, una semana normal previo a un Clásico. Todos quieren jugar y esa es la mentalidad que tienen todos”, explicó el estratega.

“No me contactó nadie, no sé de dónde salió esa información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club y lo digo acá porque se rumoró muy fuerte y no ha pasado. Ni conmigo ni nadie de mi entorno se comunicaron”, sentenció.