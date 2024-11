La Comisión de Árbitros se alista para la Liguilla y por lo cual mandará los mejores elementos para la parte final del Apertura 2024, tal es el caso que el silbante, Fernando Guerrero no será considerado para ningún encuentro.

¿Qué dijo la Comisión de Árbitros sobre Fernando Guerrero?

Mediante un comunicado, la Comisión de Árbitros emitió la lista de los 37 elementos que estarán disponibles para impartir justicia en toda la etapa final del campeonato, incluyendo Play-In, Cuartos de Final, Semifinales y la Final.

La Comisión también detalló los criterios que se utilizaron para definir las designaciones de los árbitros y a partir de este martes comenzarán con la concentración para estar listos para la fiesta grande del futbol mexicano.

Los criterios tomados en cuenta fueron que los árbitros hayan participado en siete o más partidos como central, calificaciones dentro del torneo, ninguna falta administrativa durante el campeonato, finalmente todos podrán ser considerados como cuarto árbitro, VAR o AVAR.

En el caso de Fernando Guerrero, no pito varios partidos, solo fue requerido en el de la jornada ocho en el Tigres vs Querétaro, y en el Necaxa vs Toluca de la jornada número 14.

Fernando 'Cantante' Guerrero señalando su gafete FIFA al final del partido.



¡Realizó un GRAN TRABAJO en el @ClubAmerica vs Pachuca!



🫡🇲🇽⚽ pic.twitter.com/RqiOnmycs0 — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) November 7, 2024

¿Cuáles son los árbitros que estarán en la Liguilla?

La ausencia del Cantante también puede ser, luego de que se diera a conocer que en el 2025 perdería su gafete FIFA, situación que le generó que el silbante realizara un gesto tras pitar el América vs Pachuca, enfatizando su jerarquía como árbitro internacional.