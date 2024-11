Chivas tuvo un torneo complicado. A media competencia Fernando Gago decidió renunciar al proyecto para irse a dirigir a Boca Juniors, por lo que colocaron a Arturo Ortega de interino, quien batalló para sacar buenos resultados.

Las lesiones también fueron una constante en el club rojiblanco, debido a que perdieron por mucho tiempo a Chicharito Hernández y Cade Cowell. No les alcanzó para clasificar de manera directa a Liguilla y deberán jugar dos partidos del Play In (el primero ante Atlas) si quieren enfrentar a Cruz Azul en Cuartos de Final.

Lee también Giovani dos Santos pasó de ser figura en el futbol a socio de Pemex ¿A qué se dedica?

¿Qué dijo el Tuca Ferretti de Chivas?

El Guadalajara ha batallado para encontrar un estilo de juego sólido y atractivo. Además, otro de los temas de los que padeció a lo largo del campeonato fue la falta de un ‘killer’ en la delantera.

Sin embargo, pese a que muchos achacan el bajón de juego rojiblanco a la salida de Fernando Gago del cargo de técnico, para el Ricardo Ferretti no es así. El Tuca aseguró que desde hace mucho el chiverío no juega a nada.

Chivas perdió ante el Atlético de San Luis el sábado y dejaron ir la Liguilla directa. Foto: Imago7

Incluso, el ahora analista de ESPN, arremetió en contra de las Chivas, debido a que desde su punto de vista, es el peor futbol que le ha tocado ver, calificando de una vergüenza lo hecho por el club hasta ahora.

"Chivas tiene el peor futbol que he visto en mi vida, de Chivas. De veras, el peor. Ver a Chivas jugar es... híjole, vergüenza total, un equipo que veo y yo digo 'no es posible, ¿a qué juega?'"

"Y no es cuestión de (Arturo) Ortega, porque él agarró ahí el moribundo y está sacando agua de la piedra, y no creo que pase sobre el Atlas", comentó el Tuca Ferretti.

"ES EL PEOR PARTIDO QUE HE VISTO"



El Tuca Ferretti indignado con el partido que tuvo Santos ante Chivas 🤯



𝗡𝗼 𝘁𝗲 𝗽𝗶𝗲𝗿𝗱𝗮𝘀 𝗹𝗮 𝗺𝗲𝘀𝗮 𝗺𝗮́𝘀 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿𝗼𝘀𝗮 𝗲𝗻 𝗙𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗣𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟭𝗽𝗺 𝗽𝗼𝗿 𝗘𝗦𝗣𝗡 𝘆 #𝗗𝗶𝘀𝗻𝗲𝘆𝗣𝗹𝘂𝘀. pic.twitter.com/cwHmlzRzwI — Futbol Picante (@futpicante) November 6, 2024

¿Cuándo de juega el Play In?

Los primeros dos juegos del Play In se llevarán a cabo hasta el jueves 21 de noviembre, con los choques entre Chivas vs Atlas y Xolos vs América. El ganador del Clásico Tapatío se medirá al perdedor del otro juego para definir a los ocho invitados a la Liguilla.