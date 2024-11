Aunque el torneo para los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido irregular y tienen todavía posibilidades de calificar directo siempre y cuando ganen sus dos últimos encuentros, el técnico argentino Gustavo Lema dijo que sus intensiones es permanecer más tiempo con los universitarios, pero todo depende de lo que se haga en esta campaña.

¿Qué dijo Gustavo Lema sobre su futuro en Pumas?

Pumas marcha en la sexta posición hasta el momento, pero sus últimos dos juegos donde perdió con Cruz Azul y luego empato sin anotaciones con Chivas, para el argentino es normal que se hable de una posible salida ante resultados irregulares.

Lema dijo que la única manera de que tenga un proceso más con los felinos es llegar hasta la final; “trabajo toda la vida en todos los clubes porque como futbolista estuve en 15 equipos, trabaje como si me fuera a quedar toda la vida y cuando me tocó el cuerpo técnico de Tony trabajaba como si me fuera a quedar toda la vida”.

Gustavo Lema, previo al partido entre Pumas y Atlético San Luis. FOTO: Imago7

Gustavo confía en que los objetivos se vayan cumpliendo para permanecer más tiempo con el equipo; “Acá en Pumas lo estoy haciendo muy bien. La forma que tengo de trabajar es ponerme la camiseta y pensar que voy a estar toda la vida, después el futbol y la realidad marcaran otros destinos, pero no pienso otra cosa”.

Finalmente el técnico de los Pumas mencionó que la directiva y afición tienen una presión de no ser campeones por 13 años; “a la gente no hay que pedirle nada, a la gente hay que darle, ofrecerle entrega, compromiso y por su puesto los resultados”.

Al equipo de los Pumas le quedan dos juegos, uno en casa contra el Querétaro y una visita ante el Mazatlán, ganar sus dos partidos evitaría el Play-In, en caso de perder tendría que esperar algunos resultados.