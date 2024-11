Alan Pulido confesó que dese regresar a Chivas: 'Me quiero retirar en el Guadalajara'

Apertura 2019 resultó muy triste para los aficionados de Chivas, debido a que Alan Pulido anunció que no seguiría en el club, debido a que iba a partir a la MLS para jugar en el Sporting Kansas City.

Puligol partió como el último campeón de goleo del Guadalajara y desde ese momento en el equipo han batallado para encontrar a un ‘killer’ que lo sustituya. De cara al próximo torneo, el tamaulipeco abrió la posibilidad de un retorno al Rebaño Sagrado.

Lee también Chivas da ultimátum a Javier Hernández por constantes lesiones

¿Alan Pulido quiere fichar con las Chivas?

El sábado pasado, en el duelo ante Pumas, un sector de la afición de Chivas estaba muy emocionado debido a que en un palco se encontraba Alan Pulido, por lo que se cansó de dar fotos y autógrafos.

Desde ese momento se ha comenzado a especular con la posibilidad de que el delantero mexicano regrese a reforzar al chiverío y aunque no hay nada oficial, la noticia ya empieza a emocionar a más de uno.

Alan Pulido estuvo el sábado pasado en el Estadio Akron en el partido entre Chivas vs Pumas. Foto: Imago7

Y la euforia aumenta debido a que el propio Pulido, en una entrevista que dio a ESPN, aseguró que está muy interesado en ser jugador rojiblanco una vez más, principalmente por el cariño que guarda a la institución y afición.

“Sí, obviamente por mi corazón, claro que estaría encantado y más sí por ahí quería reencontrarme con jugadores que ya estuvimos juntos, con técnicos que por ahí también lo hicieron muy bien y marcaron historia. Claro que para mí sería algo muy lindo y obviamente se pone la piel chinita, ahora lo que reviví en el estadio, ahora que fui a verlo, fue algo muy lindo. Y todo el cariño, que me tiene la afición, es algo recíproco y ojalá en su momento, como ya lo comenté, el que pueda volver al equipo, que para mí sería algo espectacular”, comentó Puido.

Alan Pulido sueña con volver al Rebaño... 🥰 ❤



"PARA MÍ, RETIRARME EN CHIVAS SERÍA ALGO MUY LINDO".



¡Revela el acercamiento que ha tenido! 👀



𝗘𝗹 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗲𝗻 𝗙𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗣𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝟭𝗽𝗺 𝗽𝗼𝗿 𝗘𝗦𝗣𝗡 𝘆 #𝗗𝗶𝘀𝗻𝗲𝘆𝗣𝗹𝘂𝘀. pic.twitter.com/YOrvNj3n6e — Futbol Picante (@futpicante) November 5, 2024

¿Dónde se quiere retirar Alan Pulido?

Pese a su deseo por volver a defender la playera del Guadalajara, la realidad es que no será sencillo que se dé su retorno. El delantero mexicano tiene contrato con el Sporting Kansas City de la MLS hasta finales de 2026.

Sin embargo, Pulido aseguró que uno de sus grandes anhelos en el futbol es poder retirarse en las Chivas, equipo en el que logro campeonatos tanto en en lo personal como en lo colectivo.

“Siempre lo he dicho, poder retirarme en Chivas para mí sería algo muy lindo. Pero bueno, yo creo que más de retirarme, yo creo que todavía me siento muy bien físicamente, creo que tengo el nivel para poder aportar cosas y obviamente que en su momento me veo, claro que sí, acá, pero vamos a ver qué pasa”, finalizó Pulido.