Hugo Sánchez ya perdonó a Miguel Mejía Barón por no haberlo metido contra Bulgaria en USA 94

En la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 se vivió uno de los episodios más polémicos en la historia del futbol mexicano. Hugo Sánchez, considerado por muchos en ese momento el mejor jugador del país, se quedó en la banca en el juego de Octavos de Final ante Bulgaria.

Fue un juego bastante cerrado, por lo que Miguel Mejía Barón analizó bien cada una de sus piezas, siendo Hugol una de las opciones que tenía en la banca. Sin embargo, nunca hizo el cambio, dejando con las ganas al jugador del Real Madrid de buscar ayudar al Tricolor, que cayó en penaltis ante los búlgaros.

¿Hugo Sánchez ya perdonó a Miguel Mejía Barón?

Pese a que toda la culpa se la llevó Mejía Barón por no haber hecho el cambio de Hugo Sánchez ante Bulgaria, más de un jugador que participó en ese torneo ha revelado que fue el propio Pentapichichi quien se negó a entrar en el terreno de juego.

Sin embargo, recientemente el ahora analista rompió en silencio de lo que pasó aquella tarde en el Giants Stadium de Nueva York, afirmando que no quiso entrar para jugar en la media cancha. Y aunque en su momento le molestó, su panorama cambió cuando se hizo entrenador, por lo que señaló que ya perdonó a Mejía Barón.

"Como jugador y en el nivel en el que estaba, no quería hacer el ridículo, ni quería perjudicar a la Selección Mexicana para qué, jugando yo de mediocampista, pero después con el tiempo me hice entrenador y entendí a Miguel (Mejía Barón), pues que quería no darle facilidad, porque nos faltaba un jugador, habían expulsado a Luis García, entonces él entendió mi postura, yo entendí la suya, por eso no hizo los cambios", comentó en charla con TUDN.