Uno de los exfutbolistas más queridos por la afición del Guadalajara es el Bofo Bautista, campeón y referente del título en 2006 y además, por ser un hincha más de las Chivas y sobre todo, antiamericanista. De hecho, en reciente entrevista con David Faitelson, el ídolo rojiblanco habló de manera despectiva sobre el América.

Al ser cuestionado sobre una supuesta falta de mentalidad e identidad en el actual plantel de Chivas, Bautista aseguró que hoy en día no hay jugadores con esa misma pasión.

"Sí. Parte de ello, a la mejor no han salido tantos jugadores con esa identidad de Chivas. Hoy en día si le preguntas a cualquier aficionado cuál es el referente de Chivas no hay, ahora que llegó Chícharo pero de ahí en más no. Los pocos que había antes los han ido vendiendo por eso mismo la gente, y en lo personal, uno está triste y molesto porque el equipo ha dejado de tener esa identidad, de tener títulos. Los wilos ya están arriba y es difícil vivir el día a día porque somos Chivas de corazón y nos duele que el equipo esté así por eso en un futuro esperemos aportar al equipo y ayudarlos a que vuelvan a ser campeones" declaró el Bofo.

Además, respaldó la filosofía del club de jugar con puros futbolistas mexicanos.

"No estoy de acuerdo (en romper la tradición). Tantos años se ha vivido con esta historia y romperla por malos momentos o resultados o decisiones de algunas directivas yo pienso que no. Le tengo mucha confianza y mucha fe al mexicano pero hay que darle esa oportunidad como se la dan a un extranjero que ni es conocido en su país y viene y no hace las cosas bien y no lo matan, pero al mexicano lo matan. Hay que darle oportunidad a los jovenes, yo estoy 100 por ciento con los mexicanos que lo podemos lograr" respondió.

Para ser campeón, Bautista cree que "Chivas se tiene que rodear de gente que ame la institución, que quiera a muerte esta institución. Que le sienta perder, que vea lo que es Chivas y su historia. De ahí después empezar a formar jóvenes, porque hoy en día ves a un mexicano en otro equipo y te lo venden como la mejor joya y eso le cuesta a Chivas. Siempre lo he dicho, tienen que hacer los jugadores ellos, porque hoy en día Chivas compite con un selectivo de cada equipo. (...) El mexicano es cabrón siempre y cuando se mentalice y tenga la gente idónea en Chivas".

