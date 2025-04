En el pasado torneo Apertura 2024 los Pumas vivieron un verdadero escándalo tras la eliminación en manos del Monterrey, ya que sus dos porteros Julio González y Gil Alcalá tuvieron una discusión que escaló a un nivel de violencia, según aseguran fuentes cercanas al equipo, lo que derivó con ambos guardametas fuera del equipo.

Actualmente González está en el Puebla mientras Gil Alcalá defiende la portería del Atlético La Paz de la Liga de Expansión MX. Sin embargo, Julio fue entrevistado por FOX Sports Radio para contar su versión de los hechos.

Lee también Sergio Canales sufre corte en el pie tras pelea con Martín Demichelis; ¿Jugará contra Chivas?

“Lo que pasó fue que acabando el partido con Monterrey yo venía caliente, perdimos 5-3 y yo me equivoqué en el último gol. Tuvimos una discusión de palabras en el vestidor, ni groserías hubo, a lo mucho nos mentamos la madre. Al día siguiente, Gil y yo aclaramos nuestras diferencias, pero se nos informó que no seríamos considerados, que Gustavo (Lema) tomó la decisión” declaró.

“Le dije a Gustavo en la cara que respetaba su decisión, pero no la compartía, y yo quería que le fuera muy bien a Pumas, aunque me doliera en el alma irme. Me molestó que se inventaran tantas cosas, hablaron de premios, de que nos agarramos a golpes y yo ni en el colegio me agarré a golpes” agregó Julio.

Alcalá no se quedó callado y aunque no menciona ni etiqueta a Julio González, subió una publicación a redes sociales mencionando a Judas.

"Pedro era explosivo, pero no era peligroso. El peligro estaba en Judas, que sonreía y besaba en la cara" dice la imagen.

Lee también Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 14 del Clausura 2025?

La indirecta de Gil Alcalá a Julio González

“Pedro era explosivo, pero no era peligroso. El peligroso estaba en Judas, que sonreía y besaba en la cara”, publicó Alcalá, en lo que ha sido interpretado como respuesta a las palabras de Julio respecto a la confrontación que tuvieron y que derivó en la salida de ambos en Pumas.

Tras ser relegados de Pumas por el problema en vestidores, Julio González se fue al Puebla y Gil Alcalá está con el Atlético La Paz de la Liga de Expansión, lo que al primero le ha costado no volver a ser llamado a la Selección Nacional con Javier Aguirre al mando, mientras con Jaime Lozano fue titular en la pasada Copa América.