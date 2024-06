Pese a que Fernando Hierro hace un par de semanas se despidió de Chivas, ya que aceptó la oferta del futbol de Arabia Saudita, específicamente del Al Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo, se sigue especulando con el verdadero motivo de su salida del club rojiblanco.

Una de las versiones que más se manejó fue que el español se dio cuenta de que había llegado a su techo en el club, debido a que ante la falta de inversión de Amaury Vergara para traer refuerzos, era imposible competirle a las potencias de la Liga MX.

Lee también Raúl Orvañanos dejará de narrar los partidos del León a partir del próximo torneo por esta increíble razón

¿Qué dijo Iván Zamorano de Fernando Hierro?

A diferencia de Chivas, es un hecho que en el Al Nassr árabe Fernando Hierro tendrá cartera abierta para fichar al jugador que se le plazca. Y ese sería el principal motivo de su salida del Rebaño Sagrado, la crisis que les impide contratar jugadores de renombre.

Según Iván Zamorano, quien jugó con el español en el Real Madrid, señaló que la intención de Hierro era la de quedarse a hacer un equipo ganador al Guadalajara, pero ante la falta de herramientas, decidió hacerse a un costado.

“Fernando Hierro se quería quedar, estaba muy contento en Guadalajara, es un tipo que lo conozco muy bien y sé que tiene objetivos y metas claras… Y él tomó otra determinación, él se fue por esto, por lo que está pasando en Chivas.

“El-mesmari no es mal jugador, Govea me parece que también, pero hoy en día, me parece que Chivas, después de América, es el más popular del futbol mexicano, pero ¿son refuerzos de verdad para se campeón y protagonista? Eso es lo que está pasando en Chivas, no pasa nunca nada”, dijo en charla con TUDN Radio.