En el futbol es muy común que los jugadores y técnicos se dejen llevar por la pasión. El grado de competitividad puede generar que los protagonistas del balompié den su máximo esfuerzo con tal de doblegar al rival; sin embargo, cuando les llega la frustración se pueden sobrepasar los límites de la calentura.

En ocasiones, los futbolistas puedes llegar a perder la cabeza y pueden ir a buscar al oponente para ofenderlo, o en su defecto, retarlo a los golpes, llevando la temperatura del partido a su máximo nivel.

Una de estas situaciones le sucedió al exjugador de Chivas y Cruz Azul, Jair Pereira, quien, durante el podcast ‘El RePortero’ que conduce Yosgart Gutiérrez, confesó que su relación con el exdirector técnico Tomás Boy no fue muy buena, incluso que llegó a intercambiar golpes con el polémico extimonel.

¿Cómo empezó el pletio entre Jair Pereira y Tomás Boy?

Las diferencias entre el exentrenador y el exdefensa central iniciaron en 2015, cuando Tomás llevaba las riendas del Atlas. En aquel tiempo el Rebaño despacho a los rojinegros en Liguilla, lo que motivo que recibiera insultos de Boy, quien aseveró que la calidad de Jair estaba muy por debajo del resto de los jugadores del campeonato.

“En el medio tiempo me fue a buscar, para hacérmela de pe… Me acuerdo que me mete un pechazo, me volteó y le pegó un golpe”, recordó el exzaguero de los rojiblancos, quien además respondió al técnico que era muy maló a diferencia de lo que realizo en su etapa como profesional: “Como jugador pudiste haber sido muy bueno, pero como entrenador eres malísimo”, manifestó Pereira a Boy.

Años después, ambos coincidieron en Chivas y Jair Pereira reconoció que su relación con Boy no fue buena, al grado que llegó que llegó a tenerle mucho coraje: “Que en paz descanse, pero sí lo odié. Si te la agarraba contra ti, era odioso”.

Ante tal situación, el exjugador intentó limar asperezas con el técnico, pero sus esfuerzo fueron en vano y en 2019 Jair dejó de formar parte de las Chivas. “Es por el pen… de Tomás o qué? Dime la verdad, merezco saber esa cuestión. Hace seis meses, en este mismo cuarto me pediste tomarnos la foto para la renovación y ahora me das una patada. Dime por qué”, dijo a la directiva de Chivas.

También tuvo un altercado con un aficionado

El exdefensa de las Chivas destacó que en alguna ocasión también tuvo un altercado con un seguidor del equipo rojiblanco, el cual le recriminó por su desempeño en el terreno de juego delante de su familia, lo que molestó a Pereira. “Lo agarre, estábamos en la plaza Andares. ‘Si algo no me puedes reprochar es la falta de… Soy malísimo y lo que quieras, pero que no ponga eso es lo último que me puedes reprochar”, dijo.