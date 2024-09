El técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Javier Aguirre, ya sabía desde hace dos años que tenía que haber un cambio en la portería, en ese entonces el Vasco fungía como comentarista de un programa por la Copa del Mundo de Qatar 2022, mientras que el técnico era Gerardo Tata Martino.

Lee también Andrés Guardado confirma que Javier Aguirre le "abrió las puertas" para trabajar en Selección

¿Qué dijo Javier Aguirre de Guillermo Ochoa en el 2022?

Fue precisamente el técnico argentino quien había designado a Guillermo Ochoa como el portero titular para la Copa del Mundo, además de Ochoa estaba en la defensa Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo.

Mientras que el medio campo se encontraban Héctor Herrera, Edson Álvarez, Luis Chávez, Hirving Lozano, Alexis Vega junto con Henry Martin.

Durante el mundial mencionado y frente Argentina en la fase de grupos, Javier Aguirre comentó para el programa Maestros que salía en TUDN; “El primer partido es importante. La alineación es importante, no te equivoques con el 11 inicial. lo del 11 inicial quitaría a uno, pero no te voy a decir a quién, me borro, me borro”, señaló.

Pero, cuando parecía que el programa estaba fuera del aire, Aguirre dijo que era la portería donde haría el cambio, sin decir el nombre, Guillermo Ochoa era el portero titular.

Después de enterarse que los micrófonos estaban abiertos, Aguirre pidió disculpas y el programa prosiguió.

En la lista de guardametas para la Copa del Mundo se encontraba Rodolfo Cota en ese entonces portero del León y Alfredo Talavera de los Bravos de Juárez.