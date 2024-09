La futbolista española Jennifer Hermoso, actualmente jugadora de Tigres en la Liga MX Femenil, ha sido víctima de un ataque verbal en redes sociales, el cual decidió hacer público.

A través de su cuenta de Instagram, Hermoso compartió con sus seguidores un mensaje directo que recibió por parte de un usuario identificado como Pedro Antonio Alonso Ruiz.

En dicho mensaje, el individuo envió un audio cargado de insultos, comentarios machistas y homofóbicos dirigidos hacia la jugadora.

¿Qué dice el audio enviado a Jenni Hermoso?

El audio, que tiene una duración de casi un minuto, incluye descalificaciones personales y referencias denigrantes hacia la apariencia física de Hermoso, así como comentarios misóginos.

Además, en la grabación, el sujeto hace referencia al polémico caso de Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Futbol, quien se vio envuelto en un escándalo internacional tras besar sin consentimiento a Hermoso durante la premiación de la Copa del Mundo Femenil 2023.

Entre los fragmentos del audio, se puede escuchar al agresor haciendo preguntas ofensivas como: “¿Tú tienes pit...? Yo supongo que sí por esos tatuajes que llevas en los brazos, que pareces mi padre, levantando ahí la Copa del Mundo como si fuera un trozo de morcilla".

El ataque verbal no se quedó ahí. El individuo también hizo referencia al incidente protagonizado por Rubiales, mencionando: “¿Pero tú eres tonta o subnormal? Quiero que me lo expliques, porque a mí un calvo de esos me da un beso y yo que soy un tío y me vuelvo gay".

En este fragmento, el agresor no solo insulta a Hermoso, sino que también trivializa un episodio de violencia de género, minimizando la gravedad del beso no consentido y culpando a la futbolista por su reacción posterior.

“Te dice un piquito y tú vas y se lo das, luego te quejas", se escucha en el audio.

Ante el contenido violento y degradante del mensaje, Hermoso no dudó en compartir tanto el perfil del agresor como el audio a través de sus "Stories", dejando claro que no iba a tolerar este tipo de comportamiento.

AS-QUE-RO-SO 🤮🤮🤮



Jenni Hermoso volvió a compartir el tipo de mensajes que le llegan.



Lo que tiene que aguantar Jenni no me parece ni medio normal... pic.twitter.com/lGwalVpu3o — Manu Fresno (@Maanuf96) September 21, 2024

Este incidente se suma a la lista de desafíos que Jennifer Hermoso ha enfrentado en los últimos meses.

¿Cuál ha sido la reacción en las redes sociales?

La publicación del audio ha generado una ola de solidaridad hacia Hermoso por parte de sus seguidores y de la comunidad futbolística, quienes condenan enérgicamente la agresión verbal que sufrió.