Esta noche en la Liga MX tanto Chivas como América buscarán su pase a la siguiente fase de Cuartos de Final en su lucha por llegar a la gran Final del Apertura 2024.

El Play In definirá a los dos últimos invitados a los Cuartos de Final. Este jueves 21 de noviembre, los aficionados podrán disfrutar de dos encuentros vibrantes: Chivas vs Atlas en el Clásico Tapatío y Xolos vs América en la frontera. Los partidos prometen emociones de alto nivel, ya que los equipos se juegan todo en busca de mantener viva la esperanza del campeonato.

¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío del Play In?

El Estadio Akron será el escenario del primer duelo de la noche, donde Chivas recibirá a Atlas a las 19:05 horas. Este encuentro no solo tiene implicaciones deportivas, sino también un trasfondo emocional, ya que el orgullo de Guadalajara está en juego.

Ambos equipos llegan con estrategias claras: Arturo Ortega, entrenador del Rebaño, buscará aprovechar el talento joven y la experiencia de jugadores clave para asegurar el pase. Por otro lado, Beñat San José, estratega rojinegro, confía en un plantel sólido que ha demostrado ser competitivo en los momentos decisivos.

El partido será transmitido en exclusiva por Amazon Prime Video.

¿Cuándo y dónde ver el Xolos vs América del Play In?

El segundo enfrentamiento de la jornada comenzará a las 21:00 horas en el Estadio Caliente, donde Xolos recibirá al actual bicampeón, América.

América enfrenta algunos retos, el desgaste de sus seleccionados nacionales. Sin embargo, la calidad de figuras como Henry Martín y Álvaro Fidalgo será clave para superar estos obstáculos. Este emocionante partido será transmitido a través de Caliente TV.

El formato del Play In añade una dosis extra de emoción a esta etapa del torneo. Este sistema podría regalar un Clásico Nacional en caso de ciertas combinaciones que permitan que azulcremas y rojiblancos se crucen más adelante.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Play In del Apertura 2024: Chivas vs Atlas y Xolos vs América?