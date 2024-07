Pumas sigue sorprendiendo a propios y extraños con su gran arranque en este Apertura 2024, donde ya comparte el liderato general con Cruz Azul y Tigres.

Lee también Ulises Rivas abrió el marcador en una jugada de pizarrón y Pumas se va al descanso con la ventaja

Los Universitarios se impusieron (2-0) al Pachuca sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario y alargaron su racha a cuatro partidos sin conocer la derrota.

Con los primeros minutos, parecía que sería una tarde complicada para el conjunto de Gustavo Lema, sobre todo con la lesión de Leo Suárez, quien tuvo que salir de cambio (8') tras un fuerte choque de rodillas con Bryan González.

Sin embargo, los locales poco a poco comenzaron a ser más insistentes sobre la portería de Carlos Moreno, pero sin generar demasiado peligro.

¿En qué momento cayó el primer gol?

Hasta que, ya en el tiempo añadido (45'+6) de la primera mitad, una jugada de pizarrón permitió que Los del Pedregal se adelantaran en el marcador.

El inspirado Jorge Ruvalcaba metió un centro preciso que Ulises Rivas únicamente conectó con la pierna izquierda tras una barrida oportuna.

Los Felinos cerraron el primer tiempo encima del marco rival y así comenzaron los segundos 45 minutos.

La segunda anotación de los Universitarios llegó por la vía del penalti luego de que el árbitro central decidió señalar la pena máxima por una falta de Andrés Micolta sobre Rogelio Funes Mori.

César Huerta, el nuevo ídolo de la afición auriazul, no perdonó desde los once pasos y aumentó la ventaja (50') para los de Gustavo Lema. El Chino volvió a demostrar que no se achica en los momentos importantes.

Una victoria más para estos Pumas que dormirán tranquilamente en la cima de la clasificación general y con la mente ya puesta en la Leagues Cup. Lo mejor podría todavía podría estar por venir…