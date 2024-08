Con la salida de Fernando Ortiz de Rayados de Monterrey, por su mala actuación en la Leagues Cup, algunos jugadores pudieron respirar de alivio., ya que no compartían las prácticas que el entrenador tenía con ellos, así lo piensa Luis Romo, quien vive su segunda etapa con el Cruz Azul.

¿Qué dijo Romo del Tano Ortiz?

Romo mencionó que el Tano hizo todo lo posible por relegarlo del Monterrey, además le pedía que regresara con la Máquina.

Ahora el jugador mexicano dice que está muy feliz de estar de nuevo en Cruz Azul, pues forma parte importante del esquema de Martin Anselmi.

“Yo llego a Monterrey y tenía una negociación muy avanzada con Rayados para renovar, después me marcó mi representante y me dijo que ya estaba vendido al Cruz Azul y le dije a ver quien se va porque yo no, no he hablado con nadie y me dice que no va a contar conmigo, al día siguiente me marca el Tano y ahí fue el primer momento donde dije, es diferente que te digan quédate y compite a no cuento contigo”, declaró.

Luis Romo mencionó que le hubiera gustado dar un poco más en Monterrey, pero fue algo que no estaba en sus manos; “no me gusto para nada la forma en que salí, porque no gane nada”.