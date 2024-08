Miguel Herrera rompe el silencio y dice cómo lo corrieron de Tigres

Luego de la polémica que tuvo el entrenador Robert Dante Siboldi tras su salida con los Tigres, algunos entrenadores y jugadores que también estuvieron con el equipo como Ricardo Tuca Ferretti y la delantera Katty Martínez compartieron sus experiencias no gratas al momento de salir del club, ahora quien aportó una experiencia más fue el ahora comentarista Miguel Herrera.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre su estancia con los Tigres?

El Piojo dio detalles de como fue su salida del club cuando los dirigió del 2021 al 2022, durante ese periodo el técnico mexicano no pudo lograr nada.

“En Tigres sí, 20 días armando el equipo y de repente ya no gracias. Pero bueno eso al final nosotros como técnicos lo sabemos, el directivo de repente se levanta y te dice, ya no es mi idea ya mejor no. Al final encuentras trabajo”.

Herrera también habló cuando salió del América y resaltó que lo echaron cuando tenía contrato vigente, pero fue más por no lograr la Concachampions de 2020 y formar parte de una pelea.

“En América me corrieron después de no lograr ese torneo famoso en Orlando y tenía todavía cuatro años de contrato y dure seis meses”.

El consejo que dio Miguel Herrera después de compartir sus dos experiencias fueron; “hay que pensar en lo que sigue y prepararse para lo que sigue. Agarrar, sentarte y ver lo que hice bien, que hice mal, y que tengo para volver a estar en la parte de arriba”.