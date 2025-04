Los aficionados de Chivas están viviendo la que podría ser la peor época del club en su historia. El cuadro rojiblanco está lejos de pelear por títulos, dejaron de ser el máximo ganador del futbol mexicano y actualmente el América se corona cada seis meses.

No obstante, pese a que las Águilas ya están muy lejos del Guadalajara, hay quienes defienden que los rojiblancos siguen siendo el mejor equipo del futbol mexicano. Uno de ellos es Adolfo ‘Bofo’ Bautista.

Lee también Estos son los miles de pesos que Nailea Vidrio se embolsa gracias a su material en redes sociales

¿Qué dijo el Bofo Bautista del América?

El Bofo Bautista es uno de los últimos grandes emblemas de las Chivas. El héroe rojiblanco en la Final de Liga del Apertura 2006 ante Toluca, siempre sale al quite para defender los colores de club de sus amores.

Recientemente el Bofo tuvo una charla con David Faitelson, donde el comentarista de Televisa le hizo saber que el Rebaño Sagrado ya no era un grande. Bautista lo contradijo y, de paso, lanzó un dardo en contra del América.

“(Chivas) no ha perdido su grandeza, si puedes decir por títulos están los ‘wilos’ arriba, cómo los han ganado, ellos sabrán, con ayudas, con ayudas de árbitros, pero te puedo hablar de Chivas y sigue con la grandeza es el mejor equipo de México”, señaló el Bofo Bautista.

América, bajo el mando de André Jardine, suma ya seis títulos. Foto: Club América

Por otra parte, Adolfo Bautista señaló que el futbolista mexicano debe de ser sincero a la hora de que Chivas muestre interés en ellos, ya que muchos no quieren estar, lo que se traduce en los fracasos que se han visto últimamente.

“Hay jugadores con capacidad, pero a lo mejor hay que preguntarles si quieren estar en Chivas o no quieren estar, porque a veces hay jugadores que no quieren estar en ese club y juegan por jugar. No sé es cuestión de preguntarles porque estés donde estés. Yo en donde quiera que estuviera, primero era un respeto a la institución, jugaba por amor y eso es una responsabilidad para mí, para entregar buenos resultados”, finalizó Adolfo Bautista.