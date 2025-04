Fox Sports México se había consolidado como una de las mejores cadenas deportivas en los sistemas de cable. Sin embargo, a finales del año pasado comenzaron a tener problemas financieros severos.

Actualmente, la televisora perdió mucho del contenido que ofrecía a sus espectadores. Además, tiene una batalla legal por el nombre con Fox Company y contra Grupo Pachuca por los derechos de transmisión de los partidos de Tuzos y León.

¿Qué reportero de Fox Sports salió de la televisora?

La situación que se vive en Fox Sports México ha orillado a mucho de su talento a cuestionarse si vale la pena seguir en la empresa. se rumora que muchos de ellos sólo esperan a que terminen sus respectivos contratos para buscar mejores opciones.

En el panorama se pronostica una desbandada en la televisora deportiva y recientemente se dio una nueva baja. Se trata del reportero Paco Montes, quien se encargaba de toda la información referente al León.

Con la salida de La Fiera a Tubi, el comunicador fue perdiendo protagonismo, debido a que ya no podía reportear desde la cancha durante sus encuentros. Parece que eso, aunado a los problemas económicos y legales de la empresa lo orillaron a dar un paso al costado.

Paco Montes era el encargado en Fox Sports de toda la información referente al León. Foto: Especial

“¡Fueron casi 14 años de cumplir mi sueño cada día! Me voy agradecido con quienes me abrieron la puerta, me dejaron creer, crecer y apoyaron. ¡Ha sido un honor, Fox Sports México ¡El momento de separar caminos llegó! ¡GRACIAS! Veremos qué sigue para #ElGuardián, estén atentos”, fue el mensaje que publicó el reportero en X.

De momento no se sabe a qué medio de comunicación llegará próximamente. Lo que es un hecho es que esta no será la única baja de Fox Sports, debido a que se especula que Raúl Orvañanos, Fernando Cevallos y Gustavo Mendoza son los próximos en salir.