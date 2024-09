Después de la fuerte lesión que sufrió el jugador del Atlante, Christian Hobbit Bermúdez de parte del jugador de los Dorados de Sinaloa, Luis Ruiz, finalmente la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio a conocer la cantidad de partidos que estará fuera de la cancha.

¿Cuál fue el castigo de Luis Ruiz tras fracturar al Hobbit Bermúdez?

Luis Ruiz le ocasiono al jugador del Atlante una doble fractura de tibia y peroné, aunque la FMF tardó mucho en determinar la cantidad de partidos que Luis Ruiz estará fuera, llegó a la conclusión de que solo serán cuatro partidos.

Cuatro partidos son los que estará fuera el jugador de Dorados. Foto: Especial.

Algunos aficionados han considerado que esta decisión es muy leve, luego de la jugada que el defensa de los Dorados hizo el pasado 13 de septiembre. Algunos esperaban una expulsión de por vida.

La jugada, la bronca, la repetición y la foto.



Entrada CRIMINAL al “Hobbit” Bermúdez, que le significa su retiro profesional, salvo un milagro. pic.twitter.com/rnpnxON48a — Ñe de Ascenso (@ElDeLaSegunda) September 14, 2024

El historial de Luis es bastante oscuro, pues en menos de un mes provocó dos lesiones de gravedad, la primera fue sobre Benjamín Sánchez del Tapatío el pasado 24 de agosto.

Por su parte el Hobbit salió de manera exitosa recuperado de la intervención que le hicieron y se encuentra en recuperación, lamentablemente el tiempo de recuperación lo dejará fuera de las canchas lo que resta del campeonato de la Liga de Expansión.

¿Qué dijo el Hobbit sobre Luis Ruiz?

Por su parte el mediocampista del Atlante, Cristian Bermúdez dijo que no le guarda ningún rencor al jugador de los Dorados de Sinaloa y minimizó el accidente diciendo que son gajes del oficio, por lo cual solo estaba enfocado en recuperarse lo más pronto posible.

“Hola familia ¿Cómo están? Ya saben aquí saludándolos, me encuentro muy bien y con mucho optimismo, haciendo una gran rehabilitación, pero antes que nada, quiero agradecer a toda la afición las muestras de cariño, la verdad es que me han llegado muchísimos mensajes, bonitas palabras, la verdad que eso me sirve mucho para seguir saliendo adelante en esto, ahorita estamos todos juntos, pero no quería dejar pasar este momento para agradecerles”, señaló el jugador mexicano,

Luis Ruiz también emitió un comunicado en el cual resaltó que nunca fue su intención lesionar a su compañero, pidiendo una disculpa y esperando que se recuperara lo más pronto posible.