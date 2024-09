El mediocampista de los Potros de Hierro del Atlante, Christian Hobbit Bermúdez, recibió una de las entradas más arteras en el juego contra los Dorados de Sinaloa, de parte de Luis Ruiz, jugada que le causo una doble fractura y que lo dejará sin actividad con su equipo por lo que resta de la temporada.

Lee también Luis Ruiz, jugador de Dorados que fracturó a 'Hobbit' Bermúdez, dio su postura tras la grave jugada

¿Cuál fue el mensaje del Hobbit Bermúdez?

Aunque todo parecía dentro de los primeros días un panorama oscuro para el jugador que también vistió las playeras de América y del Puebla, decidió mandarles un mensaje a los aficionados del Atlante y del futbol en general quienes han estado preocupados por su situación de salud.

El jugador mexicano se mantiene con buen ánimo.

En la cuenta de X del Atlante apareció el video, donde se aprecia que el jugador continúa hospitalizado; “Hola familia ¿Cómo están? Ya saben aquí saludándolos, me encuentro muy bien y con mucho optimismo, haciendo una gran rehabilitación, pero antes que nada, quiero agradecer a toda la afición las muestras de cariño, la verdad es que me han llegado muchísimos mensajes, bonitas palabras, la verdad que eso me sirve mucho para seguir saliendo adelante en esto, ahorita estamos todos juntos, pero no quería dejar pasar este momento para agradecerles”, destacó el número 18 de los Potros.

“Quiero agradecerles a los clubes que me han mandado toda su buena vibra, en verdad mucha unión es lo que necesitamos hoy en día y le agradezco a mi club, Atlante, Don Emilio, Jorge, al Borita, todo el Staff, mis compañeros, muy agradecido por todo su apoyo, me encuentro en perfecto estado, esto va a pasar, los que me conocen saben que va pasar, yo le voy a echar todas las ganas”, finalizó su mensaje.

Mensaje de Christian Bermúdez para nuestra afición y toda la familia futbolística.#FuerzaHobbit#TodosSomosAtlante pic.twitter.com/ZAdS4IIdIo — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) September 16, 2024

¿El Hobbit fue dado de baja del Atlante?

La directiva del Atlante tomó la decisión de dar de baja al jugador para lo que resta del campeonato, debido a que los tiempos de recuperación son largos y superan el tiempo de vida del campeonato, esperando que sea para el siguiente torneo cuando el Hobbit pueda ponerse a las ordenes de su entrenador Daniel Alcántar.