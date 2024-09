El mundo del periodismo deportivo en México se vistió de luto tras el sensible fallecimiento del comentarista André Marín, quien perdió la vida después de una larga lucha contra una bacteria que afectó gravemente su salud y lo llevó a someterse a un doble trasplante de pulmón.

Durante las últimas horas, desde que su compañero y amigo David Faitelson dio a conocer la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencias y apoyo para la familia de Marín; sin embargo, es imposible ignorar que André también fue una figura polémica durante su trayectoria sobre todo en su entorno laboral.

A lo largo de los años, mantuvo tensas relaciones con algunos de sus compañeros en Azteca Deportes, entre ellos, Christian Martinoli, Luis García, Antonio Rosique y Enrique Garay.

Uno de los episodios más complicados y conocidos en la vida de Marín fue su distanciamiento con su mentor, José Ramón Fernández. Marín, quien había conocido a Fernández desde su adolescencia e incluso vivió en su casa en los inicios de su carrera, se distanció de él en 2006. Según Fernández y los rumores, Marín habría intentado quedarse con el control del área deportiva de la televisora del Ajusco, lo que provocó una ruptura en su relación.

¿Se rompió la amistad con Christian Martinoli?

Christian Martinoli tuvo una relación muy cercana con Marín, hasta el punto de que esté último fungió como testigo en su boda. Sin embargo, esta amistad se rompió. Según André, el distanciamiento se produjo cuando él decidió dejar TV Azteca para unirse a Fox Sports. "(La relación) era muy buena. Hoy es muy mala. Nos llevábamos muy bien. Fue testigo de mi boda. Hoy en día la relación es fría, a raíz de que salí de Azteca y me fui a Fox Sports”, confesó en algún momento de su vida.

Por su parte, Martinoli reveló que el quiebre se produjo debido a la insistencia de Marín con los altos mandos de la televisora para que se quedara sin trabajo. Este hecho generó una ruptura irreparable en su amistad.

Con Antonio Rosique y Enrique Garay también hubo tensión

Otro de los compañeros con los que Marín tuvo conflictos fue Antonio Rosique, con quien los roces se debieron a las dinámicas de trabajo y los egos dentro del equipo de Azteca Deportes. Rosique comentó que Marín, no quería que otros brillaran.

Enrique Garay, por su parte, fue más contundente en sus declaraciones sobre Marín. En una entrevista, Garay reveló que consideraba a Marín un amigo cercano hasta que descubrió que hablaba mal de él a sus espaldas.

“André fue un amigo muy cercano para mí. En los últimos años en Azteca, yo le di la mano, estuve con él a su lado, le abrí las puertas de mi casa, lo senté con mi familia, con mi esposa, con mi hija, (...) fui hasta el bautizo de una de sus hijas. Vaya, yo entregué una muy buena amistad a Marín”, explicó Garay.

“Y él fue tan oje..., tan mala leche, que no quiero hablar de él, lo tengo borrado. El día que me enteré lo que hablaba de mí, agarré e celular, iba en el coche y le hablé y le dije ‘mira, pinche Marín, tal, tal, tal, que no te la cuenten'. Le dije ‘te acabaste, wey’, y lo bloqueé de sus dos números y no existe para mí”, agregó el especialista en NBA y NFL.