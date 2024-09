Luis Ruiz, jugador de Dorados que fracturó a 'Hobbit' Bermúdez, dio su postura tras la grave jugada

Luis Ruiz, defensa del equipo Dorados de Sinaloa, se encuentra en el centro de los reflectores tras protagonizar una jugada que terminó con una grave lesión para Christian ‘Hobbit’ Bermúdez, jugador del Atlante.

El incidente ocurrió durante el partido entre Dorados y Atlante correspondiente a la Jornada 8 del torneo Apertura 2024 de la Liga Expansión MX, cuando el zaguero, en una entrada fuerte, fracturó la pierna de Bermúdez.

Tras las acusaciones en redes sociales de que la jugada fue malintencionada, Ruiz decidió compartir su versión de los hechos a través de un comunicado en redes sociales.

El partido transcurría con normalidad hasta que, cerca del final del primer tiempo, una fuerte entrada de Luis Ruiz cambió el curso del encuentro generando que el elemento azulgrana se fuera directo al hospital con fractura de tibia y peroné de la pierna derecha, mientras el resto de jugadores de ambos equipos se enfrascaran en una bronca ante la mirada de los pocos aficionados reunidos en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Qué fue lo que ocurrió en esa jugada?

}El defensor de Dorados, en su intento por disputar un balón dividido, terminó impactando la pierna de Bermúdez, quien sufrió una fractura que lo dejó fuera de la cancha.

Las imágenes de la jugada circularon rápidamente en redes sociales y medios deportivos, lo que generó la polémica sobre si la acción de Ruiz había sido intencional o no.

¿Qué dijo Luis Ruiz en su mensaje en redes sociales?

Tras convertirse en el blanco de las críticas, Ruiz no tardó en dar su postura. A través de un comunicado publicado en sus redes oficiales y en las cuentas del club Dorados, el defensor lamentó lo sucedido y aseguró que en ningún momento buscó lesionar a su colega de profesión.

En su mensaje, Ruiz destacó que la cancha mojada por la lluvia influyó en el desarrollo de la jugada, y subrayó que su única intención era ganar el balón, sin intención de hacer daño.

“Fue una jugada rápida, con la cancha mojada por la lluvia, mi única intención era ganar esa pelota dividida, jamás pasó por mi cabeza hacerle daño o lesionar a mi compañero de profesión", expresó Ruiz en su comunicado.

Sabe lo que es sufrir una lesión

Además, calificó a Bermúdez como un “grandísimo jugador con demasiada experiencia y gran trayectoria”, y añadió que entiende perfectamente lo difícil que es atravesar por una lesión grave, ya que él mismo ha sufrido lesiones que lo han apartado de las canchas por meses.

El defensor de Dorados también aprovechó la oportunidad para ofrecer disculpas públicas a Bermúdez, al Club Atlante, a sus compañeros de equipo y a los aficionados, asegurando que su estilo de juego siempre ha sido honesto y competitivo.

"En mi corta carrera siempre me he caracterizado por competir de la manera más honesta posible. Personalmente, he tenido lesiones que me han apartado de la cancha durante meses y sé lo difícil que es vivir una experiencia así", se lee en su mensaje, deseando una pronta recuperación para el mediocampista del Atlante.

¿Qué dijo el club Dorados tras el incidente?

Por su parte, el Club Dorados de Sinaloa también emitió un comunicado lamentando la situación.

En su mensaje, el equipo sinaloense expresó su solidaridad con Christian Bermúdez y le deseó una pronta recuperación.

“El Club Dorados de Sinaloa lamenta la lesión sufrida por el jugador Christian Bermúdez durante nuestro encuentro frente al Club Atlante. Le expresamos a Christian toda nuestra solidaridad y le deseamos una pronta recuperación”, se lee en el comunicado del club.

A pesar de las disculpas y las explicaciones de Luis Ruiz, el incidente ha generado diversas opiniones entre los aficionados y analistas deportivos, quienes debatieron sobre si la entrada fue producto de la mala fortuna o de una imprudencia por parte del defensor.

Mientras tanto, el ‘Hobbit’ Bermúdez enfrentará un largo proceso de recuperación, y su ausencia será una baja sensible para el Atlante en lo que resta de la temporada.