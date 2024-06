Marcelo el ‘loco’ Bielsa técnico de la Selección de Uruguay mencionó que México es un equipo que ha crecido en lo futbolístico, esto se debe a la idea y conceptos que Gerardo Martino compartió durante su estancia como entrenador.

"En México internamente es muy difícil que con cualquier ciclo que no llega a lo que creo que merece, es el famoso partido del Mundial. Lo que a mi concierne, el proceso de Martino me pareció valioso”, explicó.

Sobre el nuevo proceso del Tri en el cual está a cargo Jaime Lozano, respondió; “con esta nueva vuelta de tuerca que se ha dado para la Copa América, no por quienes ingresen o quienes faltan, pero sí porque me parece que las caras que tiene México son suficientes para imaginar un equipo que puede jugar de igual a igual con cualquiera”.

¿El ‘loco’ Bielsa conoce la Liga MX?

Bielsa señaló que algunos d sus jugadores militan en la Liga MX, por lo cual argumento que conoce a la perfección cómo funciona el fútbol mexicano, considerándolo como un fútbol de alto nivel.

“En México se juega rápido, atacando, circulando la pelota a la velocidad, mucho ritmo, esfuerzo físico, después, hay apariciones que son significativas, por decirle, no es que sale Ochoa y entra nadie, no es que salga Martín y no entra nadie, hay extremos, hay laterales, opciones a los laterales tradicionales, que los jugadores que acompañan al clásico contención, con jugadores dinámicos que defienden y atacan por igual. Pero bueno, México siempre es muy exigente”, adjuntó.

¿Cuándo juega México contra Uruguay?

México se enfrentará al cuadro charrúa a las 19:00 horas en el Empower Field at Mile High Stadium de Denver, en Estados Unidos.