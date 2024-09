Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul, vivió un vaivén de emociones luego de vencer a Chivas 1-0 en el estadio Ciudad de los Deportes.

¿Cuál fue el mensaje de Martín Anselmi?

La jornada 9 del Apertura 2024, quedará recordada para el argentino, quien el sábado 21 de septiembre, perdió a su abuelita, Victoria Tzal.

Al final el partido, Ángel Sepúlveda, Lolo Faravelli, Nacho Rivero y el resto del plantel, fueron a abrazarlo, darle palabras de aliento y ánimos ante este momento de tristeza.

Enviamos nuestro más sentido pésame al profesor Martín Anselmi y su familia.



Deseamos pronta resignación. #AzulDePorVida pic.twitter.com/nKcgJwuClV — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 22, 2024

“No, no me quiero emocionar, ya lo hecho en el vestuario, fue un día especial, hoy, es el cumple de mi mamá y perdió a su mamá, mi abuela, en el día de su cumpleaños, me emocioné por qué me regalaron el triunfo y me lo dedicaron, yo se lo quiero dedicar a mi abuela”, señaló en conferencia de prensa.

La victoria sobre Chivas tuvo una dedicatoria especial. Foto: Especial.

Más tarde, el estratega cementero, publicó en las historias de Instagram, una foto con su abuelita en la que volvió a repetir que esta victoria era para ella: “Donde quiera que estés, este triunfo es para vos. Hasta siempre abuela. Te amo”.

Les dejamos la anotación de Nacho con la que se abrió el marcador en el Estadio CIudad de los Deportes. pic.twitter.com/yG2EfGzu74 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 22, 2024

Por su parte, Cruz Azul también publicó en sus redes sociales, el fallecimiento de la abuela de Martín Anselmi: Enviamos nuestro más sentido pésame al profesor Martín Anselmi y su familia. Deseamos pronta resignación”.