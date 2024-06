Merel Van Dongen compartió las cábalas y locuras que hizo para que Rayadas gane la Liga MX Femenil

Una de las mejores futbolistas europeas que llegó a la Liga MX Femenil sin lugar a dudas es Merel Van Dongen, actual campeona con las Rayadas de Monterrey en su primer torneo.

El campeonato no fue fácil para Rayadas, lo consiguieron vía penaltis frente al América y de manera agónica gracias a su capitana Rebeca Bernal. Por lo mismo, las protagonistas festejaron de manera eufórica y en redes sociales compartieron cómo fue vivir el tercer campeonato en la historia del club regiomontano.

La futbolista neerlandesa compartió un emotivo texto tras conseguir el campeonato donde reveló sus cábalas.

"Una cosa más: en la vida y en la cancha. Me obsesioné tanto con ganar las últimas semanas que me volví loca. Cuando estoy en un torneo creo supersticiones, cosas que tienen que salir de cierta forma para sentirme con mayor control. La cantidad de cábalas esta vez fueron una locura. Por ejemplo: mi cabeza me hacía pisar cualquier habitación o campo de juego primero con el pie izquierdo y salir con el derecho. Usaba el baño más lejano a la izquierda. Comprar dos paquetes de chicle en cada aeropuerto. Usar el mismo esmalte de uñas. Estar atrás de Nicky en el calentamiento. Usar los mismos tachos en la Liguilla. Poner el volumen de la música en el coche en 7, 14, 21, 28 o 35. Usar 7 toques de shampoo. Y podría seguir. Estaba como una maldita lunática al final. Pero ahora lo ganamos. Somos las campeonas. Y es el mejor sentimiento. Y también estoy muy feliz que puedo dejar ir todas estas supersticiones" escribió en Instagram.