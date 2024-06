Los Rayados de Monterrey terminaron el Clausura 2024 con un nuevo fracaso en la era de Fernando Ortiz al frente del equipo, al caer eliminados en semifinales en manos del Cruz Azul.

Hace cinco años que el Monterrey no llega a una final de Liga MX y por ello, la nueva directiva comandada por Tato Noriega y Manuel Filizola comenzaron una serie de refuerzos que planean revolucionar al equipo. Lo hicieron con Sergio Canales, repatriaron a Jesús 'Tecatito' Corona y ahora van por otro bombazo, el español Oliver Torres.

La realidad es, que Torres ya se despidió del club en el que estuvo por más de seis años y abrió la puerta a nuevos destinos.

"No tengo miedo a los cambios, me encanta probar nuevas cosas, nuevas culturas. Intentar hablar ese inglés que nunca he perfeccionado, hacer todo lo que sea, estoy abierto a todo" declaró en su despedida del Sevilla FC.

