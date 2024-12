Miguel Herrera tundió al nuevo DT de Chivas, Óscar García, tras su presentación: "Es una falacia"

El pasado sábado 6 de diciembre, el español Óscar García fue presentado como nuevo entrenador de las Chivas de cara al torneo Clausura 2025. Sin embargo, a pesar de tener unas horas como técnico rojiblanco, ya comenzó a hacer ruido en el entorno del futbol mexicano y a recibir algunas críticas en contra.

Uno de los personajes que se lanzó en contra del nuevo estratega del conjunto tapatío, fue el entrenador y ahora analista de Fox Sports, Miguel Herrera, quien se lanzó con todo en contra de García luego de las palabras que expuso en su presentación como nuevo pastor del Rebaño.

García, de 51 años de edad, llegó al equipo de Verde Valle para tomar el lugar del argentino Fernando Gago, quien dejó al Guadalajara en medio de una gran polémica cuando restaban seis fechas en el Apertura para irse a su país natal y dirigir a Boca Juniors.

Arturo Ortega, fue el timonel interino que tomó las riendas del chiverío, al que dirigió en su últimos encuentros del torneo Apertura 2024.

¿Qué fue lo que dijo Óscar García en su presentación?

“No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo, en Europa es conocido como Real Madrid o Barcelona”, dijo el entrenador. “Para mí es como entrenar al Barcelona o al Real Madrid, con eso lo resumo todo”.

Esas palabras causaron eco entre los especialistas del futbol mexicano, sobre todo porque consideraron un poco excesivas las palabras del nuevo DT de Chivas tomando en cuenta el nivel mostrado por el cuadro tapatío en los últimos torneos. Uno de los personajes más críticos, fue Miguel Herrera, quien de inmediato pidió a García "no vender espejitos".

¿Cuál fue la reacción de Miguel Herrera tras las palabras de Óscar García?

“Nos encanta que nos vendan espejitos. Deseo que le vaya bien, siempre he pensado que a Chivas le debe ir bien como equipo importante para que el futbol mexicano esté bien. Me encantaría que le vaya bien por Chivas. Pero uno dudaría que les vaya bien. Está bien que prometa muchas cosas, pero es un equipo muy exigente. No hay manera de compararlo (con Real Madrid o Barcelona) eso es una falacia”, afirmó el Piojo dura una de sus intervenciones en La Última Palabra.