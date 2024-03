Luego del fracaso de la Selección Mexicana en la Final de la Nations League de la Concacaf, donde fue derrotada por dos goles a cero por el combinado de Estados Unidos, en los medios deportivos surgió la polémica sobre la entrega y sacrificio de los jugadores del Tricolor.

En ese sentido, el exfutbolista y ahora analista de ESPN, Hérculez Gómez, aprovechó la ocasión para criticar a las 'vacas sagradas' del balompié mexicano, en especial las que han influido negativamente en el selectivo nacional, como a su juicio lo fue en su momento Oswaldo Sánchez.

El exdelantero coincidió entre 2012 y 2013 con el exguardameta y ahora analista de TUDN en la etapa de ambos con el Santos, por lo que recordó la poca disponibilidad del arquero en los entrenamientos dirigidos por el técnico Pedro Caixinha.

"Sí hay pocos que arruinan a la mayoría, cuando yo estaba en Santos, llegó Pedro Caixinha, eran tres entrenamientos al día y me acuerdo muy bien que Oswaldo Sánchez una vez dijo: 'así no trabaja el futbolista mexicano, no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo''', explicó Gómez.

¿Cómo reaccionó Oswaldo Sánchez?

Ante estas declaraciones de Hérculez Gómez, el excancerbero se hizo notar a través de sus redes sociales y aunque no respondió de forma directa a las acusaciones del exdelantero, sí recordó un pasaje de su carrera, recordando que llegó a jugar finales y ganarlas.

"En una Final, hay un momento previo al silbatazo inicial en el que el tiempo se detiene. Sólo necesitas respirara y saber que estás listo para ser campeón", escribió Oswaldo Sánchez en su cuenta de X (antes Twitter).

Sin embargo, muchos usuarios lo tomaron como respuesta a los señalamientos de Gómez, e incluso aprovecharon para hacer burla de que fue calificado como un 'jugador flojo'.

"Hoy vamos a entrenar tres veces. Ojalá nos puedas acompañar", "Jajaja aquí no estabas cansado de entrenar", "Qué quemadón te dieron San Oswaldo", escribieron algunos usuarios en su publicación.