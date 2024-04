El canterano de 21 años de Pumas, Pablo Monroy, compareció en rueda de prensa en medio del mal momento que atraviesa la escuadra universitaria, asegurando que al equipo le quedan cuatro finales por disputar en la fase terminal del torneo, donde marchan en la posición 11, fuera de los puestos de Play-In.

En una situación candente para el conjunto auriazul, luego de disputar Semifinales el torneo anterior, sorpresivamente Monroy salió a dar la cara ante el mal paso universitario, anteponiéndose a líderes como Lisandro Magallán, Jesús Molina, Adrián Aldrete o el propio Julio González, seleccionado nacional.

Con respecto al torneo, Monroy aseguró que el mal paso de Pumas es una cuestión de fortuna. “Creo que es un tema de suerte, la suerte no ha estado de nuestro lado. Jamás nos imaginamos estar en la situación en la que estamos, tenemos un plantel con mucha calidad. El equipo sabe que no se han dado los resultados, han sido semanas difíciles. Son cuatro Finales las que nos quedan”.

Monroy, que únicamente suma dos mil 64 minutos en toda su carrera como profesional, se rindió ante la afición, reconociendo que no han entregado los resultados que ellos esperan. “No tengo palabras para agradecer a la afición. Me enchina la piel cada que veo un mosaico, cada que los escucho entonar el himno. De todo corazón, gracias por apoyarnos sabiendo que no estamos en una situación buena. Les pido que tengan fe, que confíen en nosotros”.

Pumas, que no suma ninguna victoria como visitante en el torneo, actualmente está a dos puntos de los puestos para el nuevo formato del Repechaje; sin embargo, a pesar de la estadística, el formado en sus fuerzas básicas asegura que no es ninguna presión ante Mazatlán en el puerto sinaloense este vierne. “Lastimosamente de visita no se nos han dado los resultados, pero el equipo trabaja cada semana para jugar igual de local o afuera”.

Por último, el canterano universitario aseguró que siente una alegría muy grande por su compañero en fuerzas básicas, Manuel Sánchez, mexicano de 18 años que tendrá la oportunidad de probarse en las filas del Montpellier de la Ligue 1 de Francia, asegurando que está pavimentando un camino para más mexicanos, incluyendo el de él.

