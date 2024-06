Veljko Paunovic vivirá su segunda experiencia en el futbol mexicano, ya que luego de la escandalosa salida de Robert Dante Siboldi de Tigres, el entrenador serbio ocupará su lugar de cara al Apertura 2024.

Es bien sabido que Pauno también se fue por la puerta de atrás de Chivas, ya que a unos días de que arrancara el torneo pasado, se anunció que dejaría el cargo para dar paso a Fernando Gago, yéndose sin dar una sola declaración.

¿Por qué Paunovic se fue de Chivas?

Han pasado ya varios meses desde que decidió irse del Guadalajara, pero sigue la duda del porqué de su decisión. Y ahora ya como entrenador de los Tigres, el serbio señaló que tiene buenos recuerdos del redil, pero siempre fue más su frustración de no haber cumplido con el título.

“No he podido hablar desde mi salida de Chivas y debo decir que tengo una fantástica relación con la afición y el club, disfruté cada instante ahí porque fue algo único.

“En el último torneo que estuve ahí me sentí desgastado, que no había cumplido y he sido muy duro conmigo mismo por la decisión que tomé. Mi familia también ha sufrido mucho, ha sido un momento muy difícil, pero muy agradecido con Chivas”, dijo a Fox Sports.

Por otra parte, Pauno ve al equipo de la UANL como una oportunidad para sacarse la espina de aquella Final que perdió con el Rebaño Sagrado en el Clausura 2023.

“Regreso a México por la gente, el futbol, la competencia. Me siento incumplido y me encanta el reto (Tigres). Pasé mucho tiempo reflexionando, me he recuperado física y emocionalmente, ahora con una nueva oportunidad de trabajar en este país”, dijo.