La noche del pasado miércoles 18 de septiembre en el Estadio Akron, las Chivas lograron una victoria contundente de 2-0 sobre el León, marcando un regreso esperado tras la derrota en el ‘Clásico Nacional’ ante el América.

Sin embargo, lo más conmovedor de la jornada no fueron solo los goles, sino las palabras del defensa rojiblanco, Antonio ‘Pollo’ Briseño, quien dedicó el triunfo a su esposa, Alethia Sada, luego confesar que tuvieron una semana complicada a nivel porsonal.

¿Qué sucedió durante el partido?

El encuentro se disputó con un ambiente de celebración por parte de la afición rojiblanca, que acudió al estadio del chiverío para apoyar a su equipo.

Gracias al gol de Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien anotó al minuto 45+5, y un autogol de Paul Bellón al minuto 73, Chivas pudo sumar tres puntos y mostró una mejoría en su desempeño, dejando atrás la amarga experiencia del Clásico Nacional.

La victoria fue celebrada con euforia, pero lo que realmente resonó fue el mensaje de amor y solidaridad de Briseño a su pareja luego del partido.

¿Por qué motivo el 'Pollo' Briseño dedicó el triunfo a su esposa?

Al finalizar el partido, el defensor no pudo contener las lágrimas mientras era entrevistado.

“Primero que nada, quiero dedicar estas palabras y este partido a mi mujer. ¿Por qué? Porque en la semana perdimos un bebé de ocho semanas", dijo el jugador de las Chivas con la voz entrecortada.

"Esto es para ella; la amo mucho, la quiero mucho. Yo sé que fue muy jodida toda la semana. (...) Esto es para ti, mi amor; te quiero mucho”, expresó entre lágrimas.

La sinceridad de Briseño tocó los corazones de los 'Chivahermanos', y es que Briseño no solo compartió su dolor, sino que también resaltó el apoyo recibido de sus compañeros de equipo en estos momentos difíciles.

Antonio Briseño. FOTO: Imago7

“La semana pasada fue muy jodida para mí, esta también, pero tenemos que estar con el equipo; todos se están partiendo la madre, estamos muy unidos”, añadió.

Este triunfo no solo sirve para mejorar la posición de Chivas en la tabla, sino que también fue un bálsamo emocional para Briseño y su familia.

“A mí en lo personal me sabe muy bien, porque el fin de semana no tuvimos el partido que queríamos, no ganamos, pero ahora con esta victoria, creo que nos viene muy bien a todo el equipo”, comentó.

¿Cómo fue la reacción de los 'Chivahermanos'?

Tras la dura revelación del 'Pollo' Briseño, muchos aficionados usaron sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al jugador y su familia, al grado que su esposa Alethia Sada publicó algunas historias en Instagram, donde agradeció a sus seguidores por los mensajes y muestras de apoyo en estos momentos difíciles.