Noche redonda para las Chivas en Guadalajara. Triunfo, y el estreno de Javier ‘Chicharito’ Hernández como goleador del Rebaño.

El Guadalajara derrotó (3-2) a un desahuciado Puebla en el Estadio Akron para meterse a la pelea por un lugar en el Play In de la Liga MX. Actuación rojiblanca que se vio manchada al final.

Un tardío despertar de La Franja manchó el triunfo de las Chivas. Lo que pudo ser una goleada, terminó en una sufrida victoria para los de Fernando Gago.

Puebla compitió hasta los últimos minutos. Muy tarde para el equipo tapatío que vivió una gran fiesta hasta antes de los goles poblanos.

El momento de la noche llegó al minuto 34, con el primer gol de Chicharito Hernández. El ex del Manchester United no anotaba en México desde hace 4 mil 999 días. Además, terminó con una racha de casi un año sin gol; no lo hacía desde el 23 de abril de 2023, cuando jugaba para Los Ángeles Galaxy.

#Video🎥 ¡GOL DEL CHICHARITO! ⚽️



Javier Hernández hace su primera anotación en su regreso a la Liga MX, el delantero del Rebaño le marcó a La Franja.

Erick Gutiérrez (57’) y Roberto Alvarado (59’) ampliaron la ventaja para hacer estallar a su afición y a un Fernando Gago que luce presionado. Efusivos festejos del técnico argentino, en especial el abrazo que se dio con Chicharito.

Pero la fiesta se apagó y terminó con una gran preocupación. Diego de Buen acercó al Puebla al 89’ y cuatro minutos después, ya en tiempo agregado, acortó distancias Alberto Herrera. Sufrida victoria para los Rojiblancos.