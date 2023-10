Pumas tenía todo para dar el salto a los primeros lugares de la competencia en el Apertura 2023, pero fue decepcionante ya que cayó con el Necaxa (1-0), con el peor equipo del torneo.

Todo jugó en contra de los universitarios que aunque lucharon y mostraron garra, al final sucumbieron y mucho de esto tuvo que ver la tempranera expulsión del Chino Huerta (11’), una acción fortuita pero que tuvo los elementos para que le mostraran la roja y ante esto Pumas ya no se pudo levantar.

La expulsión de César Huerta rompió totalmente el plan de Antonio Mohamed, pero no las ansias por ganar, por buscar los tres puntos. Ya sin su as, quien marcaba la diferencia, se espera que los Pumas recularan, que emplearan la táctica de la defensa heroica, hacer lo posible para que pasaran los minutos y aguantar el cero en su portería, pero no, los universitarios supieron acomodarse en el campo, tener la pelota y circularla, no prestársela a los necaxistas que increíblemente no lograban hacer la ventaja de un hombre más.

Necaxa si logró pisar el área de Julio González, pero en pocas ocasiones hicieron trabajar a fondo a meta auriazul, en cambio Luis Unsain, portero argentino de los Rayos se notaba nervioso los felinos se acercaban cada vez más, poco a poco, pasito a pasito.

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!!



Brian Samudio anotó desde fuera del área y ya ganan los Rayos.#LigaBBVAMX | #Apertura2023 | 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/1x8hFAjTiu — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 28, 2023

No habían renunciado al ataque

Pumas había jugado un gran partido. En ataca proponiendo como podía y en defensa siendo casi perfectos, pero vino un momento de descuido, del futbolista que menos podía equivocarse esta noche.

Braian Samudio acaba de entrar, no había muchas esperanzas en el paraguayo, apenas 168 minutos en el torneo, pero se atrevió tiro de fuera del área, lejos, quizá demasiado, pero Julio González le hizo demasiada confianza y el balón le pasó por debajo de su cuerpo para alojarse en el fondo de la portería (71’). Necaxa al fin sonreía, y aunque seguirá en el fondo de la tabla, por diferencia de goles con Cruz Azul, por lo menos puede presumir que ya ganó en casa.