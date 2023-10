Había mucha incertidumbre en el entorno de Guillermo Ochoa, ya que Filippo Inzaghi se convirtió en el nuevo entrenador del Salernitana y no le garantizó la titularidad al portero mexicano; incluso lo dejó en la banca ante el Cagliari.

No obstante, el cancerbero tricolor regresó al once inicial en la visita al Génova, equipo donde juega otro mexicano, Johan Vásquez, y pese a que tuvo un par de intervenciones extraordinarias, no pudo evitar un nuevo tropiezo de los de Salerno.

Lee también Ochoa realizó dos atajadas extraordinarias, pero no fueron suficiente para evitar la derrota del Salernitana

¿Álvaro Morales se volvió a burlar de Memo Ochoa?

Guillermo Ochoa sumó una nueva derrota con el Salernitana, por lo que no han logrado salir los últimos lugares de la Serie A. Y el tropiezo fue aprovechado por Álvaro Morales para una vez más mofarse de Paco Memo, ya que calificó de “normal” el hecho de que el cancerbero recibiera gol y su equipo.

“Regresa Ochoa, le clavan gol y pierde Salernitana. Lo normal”, publicó el polémico comentarista en redes sociales acompañado de un video donde le pide bloquear balones y no a detractores.

¿Cuántos goles ha recibido Ochoa con Salernitana?

Paco Memo no la pasa nada bien en la Serie A, ya que en el arranque de la temporada, en apenas una decena de partidos ha permitido que su marco sea perforado por los rivales en 19 ocasiones.