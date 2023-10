América es el primer clasificado a la Liguilla a falta de cuatro jornadas, pero no quieren bajar la intensidad, por lo que van a Monterrey con la única idea de regresar con los tres puntos.

Si bien, Rayados presentan casi 10 bajas de sus hombres importantes, los azulcrema también tendrán que remar contracorriente, ya que viajan a la Sultana del Norte si una de sus figuras.

¿Julián Quiñones no jugará ante Rayados?

Previo a tomar rumbo hacia Monterrey, André Jardine había dejado en duda la posibilidad de que Julián Quiñones hiciera el viaje para enfrentar a Rayados, ya que había presentado una molestia muscular.

Nos obstante, trascendió que el timonel de los azulcremas optó por no arriesgar a su delantero, por lo que permanecerá en la Ciudad de México para rehabilitarse.

¿Kevin Álvarez está lesionado?

Por su parte, en el duelo ante Santos, Kevin Álvarez dejó el terreno de juego en los minutos finales, por lo que será previo al partido cuando se tome la decisión de si jugará o no contra los regios.

“Vamos a tratar el tema de Kevin como tratamos a todos. Jugadores que no estén al 100 por ciento no van a estar de inicio. Kevin sufre un poco una pubalgia, cansancio acumulado en aductores; es muy importante para nosotros, pero el mensaje de todas las semanas es que ningún jugador es insustituible, todos tienen una competencia interna fuerte.

"Vamos a ver, está con nosotros, pero no sé si está al 100 y mañana haremos una prueba más y si no está al 100, no iniciará el partido. Aquí confiamos en todos y quien entra debe estar a más del 90 por ciento porque son juegos que te exigen demasiado, con Kevin no es diferente”, comentó el brasileño.