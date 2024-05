Yosgart Gutiérrez ocupó el lugar que dejó vacante Óscar ‘Conejo’ Pérez en Cruz Azul y lo hizo bastante bien, al grado de que tuvo la oportunidad de jugar finales con el equipo, aunque no pudo coronarse.

Sin embargo, pese a que ya se había ganado la confianza de la afición, el portero recibió una dura noticia en el Apertura 2009: el club compró a José de Jesús Corona, por lo que se convertiría en el portero titular de La Máquina.

¿Por qué sentaron a Yosgart Gutiérrez?

Yosgart aseguró que pese a la llegada de Chuy Corona, se sentía confiado con la idea de mantenerse en el arco celeste, ya que lo había hecho bastante bien en torneos anteriores.

No obstante, todas esas suposiciones se vinieron abajo luego de una charla con Enrique Meza, en ese entonces entrenador de los cementeros, quien le dijo que iba a volver a ser banca, ya que Corona era el elegido para cubrir la portería.

El Ojitos le argumentó a Gutiérrez que la decisión se había tomado desde la directiva, ya que el pase de Chuy, quien llegó procedente de los Tecos, no había sido nada barato, por lo que debía desquitar la inversión que hizo el club.

“Yo sentía que me merecía todavía seguir jugando. En ese momento, el técnico era el profe (Enrique) Meza y me dice que me tiene que quitar. La directiva había pagado mucho dinero por Chuy (Corona) y no podía estar en la banca”, comentó en una charla con el Esto.