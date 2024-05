Hace algunas semanas, Adriana Castillo confirmó su separación con el jugador del América, Cristian Calderón; desde entonces la expareja del futbolista ha estado muy activa en sus cuentas de redes sociales, donde sus seguidores han estado al pendiente de sus publicaciones.

Aunque en varias ocasiones Castillo ha mencionado que su relación con el elemento de las Águilas ya es cosa del pasado, recientemente se abrió ante sus 'followers' en sus historias de Instagram, donde lanzó algunas indirectas a su exesposo, además de presumir su reconciliación con los colores del Rebaño, equipo al que le va desde que era pequeña.

¿Qué respondió Adriana Castillo sobre las Chivas?

Cabe señalar que también hace algunos días Adriana ofreció disculpas a los aficionados de las Chivas luego de que en el pasado los calificó como un "asco" al salir en defensa del 'Chicote' cuando todo era 'miel sobre hojuelas'. Pero, ahora, una vez que ha limado asperezas con los fans rojiblancos, lanzó su pronóstico para el juego de Vuelta de Cuartos de Final de este 11 de mayo en el Nemesio Diez, donde el chiverío se enfrenta al Toluca.

"¿Cómo queda Chivas ante Toluca?", preguntó un usuario de Instagram a lo que la chica respondió que el marcador sería favorable para el Rebaño con un resultado de dos goles a uno. Además, otro de sus admiradores la cuestionó sobre qué se siente volver a irle al conjunto tapatío. "Siempre le he ido a Chivas, solamente había decidido alejarme de estos temas", contestó.

¿Qué indirectas lanzó contra el Chicote?

Una vez que Adriana Castillo respondió sus cuestionamientos sobre el equipo de la Liga MX, sus seguidores abordaron temas en relación al corazón, donde lanzó algunas indirectas hacia su expareja y dejó en claro que está abierta a conocer a nuevas personas.

Uno de sus seguidores fue directo y le pidió que explicara cuál fue la lección que aprendió tras su rompimiento con 'Chicote' Calderón. "Alguna lección que hayas aprendido de lo que te está pasando. Saludos", escribió el usuario. "Nunca se termina de conocer a las personas. Mucho ojo ahí", contestó. ¿Será que nunca conoció a fondo a Calderón?

En ese mismo sentido, alguien le pidió un consejo para saber si una persona realmente entregó su corazón en una relación, a lo que Adriana fue directa: "Dice más de una persona cómo se va, que cómo llega. Presta atención a eso".

En la misma dinámica, un usuario(a) le comentó que sufrió una infidelidad y que su expareja le pidió reanudar el romance, a lo que Adriana manifestó: "Jajaja, nooo, next, la que sigue. No pierdas tu tiempo en segundas oportunidades esas personas ya no cambian". ¿Se refería al integrante del equipo de Coapa?

"¿Estás cerrada a conocer gente nueva?", cuestionó uno de sus fanáticos. "No, para nada, al contrario, creo que estoy en la mejor edad", fue la frase de Castillo.

Otras de las preguntas fueron sobre cuáles serían las características de su hombre ideal, a lo que fue muy especifica en su descripción: "Detallista, leal y respetuoso, pero más allá de eso que tenga cerebro, que se enfoque en hacer negocios y crecer. Que su meta no sea pistar los fines de semana jaja", lo que despertó alguna duda sobre si el 'Chicote' era todo lo contrario.