Luego de que Robert Dante Siboldi emitiera una amplia carta en la que explica su salida de los Tigres y que no ha habido una respuesta formal de parte de la directiva de que fue lo que ocurrió, el ex técnico de los Felinos, Ricardo Tuca Ferretti dio su punto de vista.

¿Qué dijo Ricardo Ferretti de Robert Dante Siboldi?

El técnico brasileño no se inmutó al momento de conocer la postura de su colega de nacionalidad uruguaya, al contrario, dijo que él vivió con los universitarios una situación parecida.

“Normal a mí me hicieron lo mismo, peo no tan grave. Lo que me llama la atención y tiene la razón Siboldi, llega la gente de Cemex y dice a los periodistas vamos a dar información de esto y esto, y los periodistas se lo crean”, explicó.

La salida de Robert Dante de los Tigres fue debido a señalamientos que su cuerpo técnico filtró información de cara a un partido de liguilla ante los Rayados de Monterrey.

El cuadro felino no ha dado una respuesta sobre la carta de Robert Dante Siboldi.